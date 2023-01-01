Razer Blade 14 (2023)
- Дата выхода: Июнь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.8%
- Размеры: 319.7 x 220 x 16.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
81
Производительность в играх
84
Экран
71
Автономность
57
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
74
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Razer Blade 14 (2023)
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|Размеры
|319.7 x 220 x 16.8 мм
|Площадь
|703 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.8%
|Боковые рамки
|9.1 мм
|Цвета
|Черный
|Материал
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|Плотность пикселей
|216 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Технология синхронизации
|FreeSync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|3 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|650 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|4.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.2 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Техпроцесс
|4 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2033
Geekbench 5 (многоядерный)
12694
Cinebench R23 (одноядерный)
1837
Cinebench R23 (многоядерный)
17792
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|FLOPS
|16.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
16.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 4.0
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да