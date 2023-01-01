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Razer Blade 14 (2023)

Razer Blade 14 (2023)
  • Дата выхода: Июнь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.8%
  • Размеры: 319.7 x 220 x 16.8 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Blade 14 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
81
Производительность в играх
84
Экран
71
Автономность
57
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Razer Blade 14 (2023)

Корпус

Вес 1.78 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм
Площадь 703 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8%
Боковые рамки 9.1 мм
Цвета Черный
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Технология синхронизации FreeSync
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 650 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5.2 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 780M
Техпроцесс 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2033
Geekbench 5 (многоядерный)
12694
Cinebench R23 (одноядерный)
1837
Cinebench R23 (многоядерный)
17792
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 4.0
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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