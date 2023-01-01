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Razer Blade 14 (2023) против Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)

73 из 100
Razer Blade 14 (2023)
VS
59 из 100
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14
Razer Blade 14 (2023)
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
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Процессор AMD Ryzen 9 7940HS
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 14 (2023) и Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх
  • На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17792 vs 12861 баллов
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (703 и 816 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
  • Комплектуется на 5.5 Вт*ч большей батареей (73.6 и 68.1 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 14 (2023)
vs
Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.75 кг
Размеры 319.7 x 220 x 16.8 мм 327.49 x 249.12 x 17.9-20.79 мм
Площадь 703 см2 816 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~74.7%
Боковые рамки 9.1 мм 7.6 мм
Цвета Черный Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 55.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 240 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 216 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации FreeSync FreeSync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
Blade 14 (2023)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~7% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1271:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99.8% -
Охват Adobe RGB 85.3% -
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 170 Вт
Вес зарядного устройства 791 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.0 ГГц 4.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 780M Radeon 760M
Техпроцесс 4 нм 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Blade 14 (2023) +136%
16.8 терафлопс
Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость ~82.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 8.5 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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