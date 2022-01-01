Apple iPhone 14 Pro Max против iPhone 14 Pro VS Apple iPhone 14 Pro Max Apple iPhone 14 Pro Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2022 года Apple iPhone 14 Pro Max с экраном 6.7" и чипом Apple A16 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики iPhone 14 Pro Max были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max Камера имеет оптический зум 3x

На 0.6" большая диагональ экрана

Комплектуется на 1123 мАч более емким аккумулятором – 4323 против 3200 мАч Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro На 10% выше плотность пикселей (502 vs 457 PPI)

Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип OLED OLED Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов Разрешение 1284 x 2778 пикселей 1284 x 2778 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9 Плотность пикселей 457 точек на дюйм 502 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Макс. заявленная яркость 1000 нит 1000 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1200 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Защита дисплея Ceramic Shield Ceramic Shield Соотношение экрана к корпусу 88.4% - Особенности - DCI-P3 - DCI-P3

Дизайн и корпус Высота 160.7 мм 146.7 мм Ширина 77.6 мм 71.5 мм Толщина 7.9 мм 7.4 мм Вес - 189 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Графитовый Графитовый, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Золотой Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Соотношение экрана к корпусу iPhone 14 Pro Max 88.4% iPhone 14 Pro н/д

Программное обеспечение Операционная система iOS 16 iOS 16

Батарея Характеристики Объем 4323 мАч 3200 мАч Мощность зарядки 27 Вт 23 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Нет Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 35 минут) Время полной зарядки 1:45 ч. 1:45 ч.

Камеры Сравнение и тесты камер Apple iPhone 14 Pro Max vs Apple iPhone 14 Pro Основная камера Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000 Зум Оптический, 3x Цифровой Вспышка Dual LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) - Угол широкоугольного объектива 120° 120° Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП) 2 (48 МП + 12 МП) Основной объектив - 48 МП

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

- 48 МП

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.8

- Фокусное расстояние: 77 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Фазовый автофокус

- 12 МП

- Апертура: f/1.8

Времяпролетный объектив Да - Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024 Апертура f/2.2 - Фокусное расстояние 23 мм - Размер сенсора 1/3.6" - Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Версия USB 2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 1 1 Тип SIM Nano Nano Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да Да

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карты

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 14 Pro Max. У него лучшие автономность и камера.