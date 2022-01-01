Apple iPhone 14 Pro Дисплей 96 Производительность 92 Батарея 73 Камера 77 Итоговая оценка 84 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Технические характеристики iPhone 14 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 14 Про

96 Экран Тип OLED Размер 6.1 дюймов Разрешение 1284 x 2778 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 502 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 1000 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Ceramic Shield Особенности - DCI-P3

86 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 14 Pro Высота 146.7 мм Ширина 71.5 мм Толщина 7.4 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Графитовый, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Золотой Сканер отпечатков пальцев Нет

92 Производительность Все характеристики чипа Эпл Айфон 14 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Apple A16 Bionic Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя NVMe Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1985 Geekbench 5 (многоядерный) 4941 AnTuTu Benchmark 9 1078281

98 Программное обеспечение Операционная система iOS 16

73 Батарея Характеристики Объем 3200 мАч Мощность зарядки 23 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Время полной зарядки 1:45 ч.

77 Камеры Спецификации и тестирование камер iPhone 14 Pro Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 2 (48 МП + 12 МП) Основной объектив - 48 МП

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4032 x 3024 Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

81 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карты

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 14 Pro могут отличаться в зависимости от региона.