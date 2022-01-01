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Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro
Дисплей
96
Производительность
92
Батарея
73
Камера
77
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Технические характеристики iPhone 14 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 14 Про
96

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 502 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield
Особенности - DCI-P3
86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 14 Pro
Высота 146.7 мм
Ширина 71.5 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Графитовый, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
92

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 14 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A16 Bionic
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1985
Geekbench 5 (многоядерный)
4941
AnTuTu Benchmark 9
1078281
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
98

Программное обеспечение

Операционная система iOS 16
73

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч
Мощность зарядки 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч.
77

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
81

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 14 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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