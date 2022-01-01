Главная > Смартфоны Apple > Apple iPhone 14 Pro Max: цена, технические характеристики и отзывы

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro Max
Дисплей
93
Производительность
92
Батарея
85
Камера
83
Итоговая оценка
87
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Технические характеристики iPhone 14 Pro Max были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Преимущества и недостатки

  • Большой и яркий дисплей с поддержкой повышенной частотой обновления
  • 48-мегапиксельная камера с 3-кратным оптическим зумом
  • Обладает высокопроизводительной начинкой
  • Защищен от воды по стандарту IP68
  • В комплекте нет зарядного устройства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 14 Про Макс
93

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.4%
Особенности - DCI-P3
86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 14 Pro Max
Высота 160.7 мм
Ширина 77.6 мм
Толщина 7.9 мм
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
88.4%
92

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 14 Про Макс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A16 Bionic
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1978
Geekbench 5 (многоядерный)
4986
AnTuTu Benchmark 9
1091717
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
98

Программное обеспечение

Операционная система iOS 16
85

Батарея

Характеристики
Объем 4323 мАч
Мощность зарядки 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч.
83

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 14 Pro Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
81

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 14 Pro Max могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 11 Pro Max и Apple iPhone 14 Pro Max
2. Apple iPhone 12 Pro Max и Apple iPhone 14 Pro Max
3. Samsung Galaxy S21 Ultra и Apple iPhone 14 Pro Max
4. Apple iPhone 13 Pro Max и Apple iPhone 14 Pro Max
5. Samsung Galaxy S22 Ultra и Apple iPhone 14 Pro Max
6. Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) и Apple iPhone 14 Pro Max

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры