Apple iPhone 14 Pro Max Дисплей 93 Производительность 92 Батарея 85 Камера 83 Итоговая оценка 87 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Технические характеристики iPhone 14 Pro Max были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Преимущества и недостатки Большой и яркий дисплей с поддержкой повышенной частотой обновления

48-мегапиксельная камера с 3-кратным оптическим зумом

Обладает высокопроизводительной начинкой

Защищен от воды по стандарту IP68 В комплекте нет зарядного устройства

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 14 Про Макс

93 Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1284 x 2778 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 457 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 1000 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Ceramic Shield Соотношение экрана к корпусу 88.4% Особенности - DCI-P3

86 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 14 Pro Max Высота 160.7 мм Ширина 77.6 мм Толщина 7.9 мм Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Графитовый Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 88.4%

92 Производительность Все характеристики чипа Эпл Айфон 14 Про Макс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Apple A16 Bionic Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя NVMe Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1978 Geekbench 5 (многоядерный) 4986 AnTuTu Benchmark 9 1091717

98 Программное обеспечение Операционная система iOS 16

85 Батарея Характеристики Объем 4323 мАч Мощность зарядки 27 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:45 ч.

83 Камеры Спецификации и тестирование камер iPhone 14 Pro Max Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Оптический, 3x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП) Основной объектив - 48 МП

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.8

- Фокусное расстояние: 77 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4032 x 3024 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 23 мм Размер сенсора 1/3.6" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

81 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 14 Pro Max могут отличаться в зависимости от региона.