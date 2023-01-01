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Apple iPhone 15 против iPhone 11

71 из 100
Apple iPhone 15
VS
62 из 100
Apple iPhone 11
Apple iPhone 15
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2023 года Apple iPhone 15 с экраном 6.1" и чипом Apple A16 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 49 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 15
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • На 41% выше плотность пикселей (460 vs 326 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Тонкие рамки – на 7.1% выше полезная площадь экрана
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 15
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1179 x 2556 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 2000 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 79%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 24.8 мс
Контрастность - 999:1
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone 15
н/д
iPhone 11
675 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 147.6 мм 150.9 мм
Ширина 71.6 мм 75.7 мм
Толщина 7.8 мм 8.3 мм
Вес 171 грамм 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Розовый, Желтый Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 15 +9%
86.1%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Apple iPhone 15 и Apple iPhone 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A16 Bionic Apple A13 Bionic
Макс. частота 3460 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Apple A16 GPU Apple A13 GPU
GPU-ядер 640 256
Частота GPU 1398 МГц 1230 МГц
FLOPS ~1789.4 Гфлопс ~629.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 15
н/д
iPhone 11
1347
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 15
н/д
iPhone 11
3485
AnTuTu Benchmark 9
iPhone 15
н/д
iPhone 11
634610
CPU - 166661
GPU - 256531
Memory - 91027
UX - 115651
Total score - 634610
3DMark Wild Life Performance
iPhone 15
н/д
iPhone 11
7532
Пиковая температура корпуса - 43.6 °C
Stability - 72%
Graphics test - 45 FPS
Graphics score - 7532
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система iOS 17 iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)

Батарея

Объем 3300 мАч 3110 мАч
Макс. мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:39 ч.
Просмотр видео - 15:16 ч.
Игры - 05:09 ч.
Режим ожидания - 121 ч.
Общая автономность
iPhone 15
н/д
iPhone 11
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iPhone 15
н/д
iPhone 11
129
Качество видео
iPhone 15
н/д
iPhone 11
109
Итоговая оценка камеры
iPhone 15
н/д
iPhone 11
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 15
н/д
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 более удачной покупкой.

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