Apple iPhone 11
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой и яркий дисплей
- Мощный процессор и графический ускоритель
- Есть ночной режим съемки
- Фронтальная камера умеет снимать широкоугольные фото
- Для улучшения фото используется машинное обучение Deep Fusion
- В комплекте нет мощного адаптера для быстрой зарядки
- Установлено 64 ГБ памяти
- Вырез в дисплее отбирает много пространства
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79%
|Особенности
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Диагональ дисплея составляет 6.1 дюйма, и это не много, учитывая тонкие рамки. Плотность пикселей равна 326 точкам на дюйм, и если не прижиматься носом к дисплею, то вы не заметите точек.
Дизайн и корпус
|Высота
|150.9 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
iPhone 11 защищен от влаги по стандарту IP68, и это дает пользователю возможность снимать под водой на глубине до 2 метров (по заявлениям производителя). Рамка выполнена из сплава алюминия 7000-й серии, что говорит об одном – iPhone 11 очень прочный. Спереди и сзади у него имеются стеклянные панели, которые тоже достаточно сложно разбить.
Производительность
|Чипсет
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
|CPU ядер
|6
|Частота
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Батарея
|Объем
|3110 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Сзади имеется два сенсора одинакового разрешения – 12 МП, но второй отличается наличием возможности сверхширокоугольной съемки, позволяющая поместить в объектив заметно больше объектов. Качественной съемке способствует оптический стабилизатор, автофокус Dual Pixel тоже отлично зарекомендовал себя.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM)
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100)
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
Цены на Apple iPhone 11
FAQ - Ответы на частые вопросы
Насколько быстро iPhone 11 заряжается?
- С помощью комплектного адаптера питания 5 Вт смартфон заряжается достаточно долго (более двух часов), но можно приобрести более мощное, которое ускорит процесс примерно на полчаса.
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