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Apple iPhone 11

Apple iPhone 11
Дисплей
62
Производительность
90
Батарея
76
Камера
73
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой и яркий дисплей
  • Мощный процессор и графический ускоритель
  • Есть ночной режим съемки
  • Фронтальная камера умеет снимать широкоугольные фото
  • Для улучшения фото используется машинное обучение Deep Fusion
  • В комплекте нет мощного адаптера для быстрой зарядки
  • Установлено 64 ГБ памяти
  • Вырез в дисплее отбирает много пространства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 11
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
641 нит

Диагональ дисплея составляет 6.1 дюйма, и это не много, учитывая тонкие рамки. Плотность пикселей равна 326 точкам на дюйм, и если не прижиматься носом к дисплею, то вы не заметите точек.

77

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 11
Инфо
Высота 150.9 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 194 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79%

iPhone 11 защищен от влаги по стандарту IP68, и это дает пользователю возможность снимать под водой на глубине до 2 метров (по заявлениям производителя). Рамка выполнена из сплава алюминия 7000-й серии, что говорит об одном – iPhone 11 очень прочный. Спереди и сзади у него имеются стеклянные панели, которые тоже достаточно сложно разбить.

90

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 6
Частота 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Apple GPU
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
5338
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13378
Geekbench 5 (одноядерный)
1319
Geekbench 5 (многоядерный)
3442
AnTuTu Benchmark 7
447914
AnTuTu Benchmark 8
509165
95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
76

Батарея

Характеристики
Объем 3110 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:29 ч.
Время просмотра видео
18:43 ч.
Время разговора (3G)
17:45 ч.
73

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
112
Качества видео
101
Итоговая оценка камеры
109

Сзади имеется два сенсора одинакового разрешения – 12 МП, но второй отличается наличием возможности сверхширокоугольной съемки, позволяющая поместить в объектив заметно больше объектов. Качественной съемке способствует оптический стабилизатор, автофокус Dual Pixel тоже отлично зарекомендовал себя.

83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100)
83

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
70.8 дБ
Музыка
72.1 дБ
Звонок
76 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 11

FAQ - Ответы на частые вопросы

Насколько быстро iPhone 11 заряжается?

- С помощью комплектного адаптера питания 5 Вт смартфон заряжается достаточно долго (более двух часов), но можно приобрести более мощное, которое ускорит процесс примерно на полчаса.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (40 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Леонид 08 августа 2020 12:26
Вс асом начале написано , что iPhone 11 оснащен 120 герцовым экраном, но это не так там 60 герц , исправьте пожалуйста
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Антон 08 августа 2020 12:56
Хорошо, что вы заметили, ошибка исправлена! Спасибо!
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