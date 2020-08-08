iPhone 11 защищен от влаги по стандарту IP68, и это дает пользователю возможность снимать под водой на глубине до 2 метров (по заявлениям производителя). Рамка выполнена из сплава алюминия 7000-й серии, что говорит об одном – iPhone 11 очень прочный. Спереди и сзади у него имеются стеклянные панели, которые тоже достаточно сложно разбить.