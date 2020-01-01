Apple iPhone X против 12 mini
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone X с экраном 5.8" и чипом Apple A11 Bionic, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 38 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone X
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 7% лучшая автономность (74 vs 69 часов)
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 489 мАч более емким аккумулятором – 2716 против 2227 мАч
- На 8% выше максимальная яркость экрана (671 против 619 нит)
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
- Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Смартфон на 3 года и 2 месяца новее
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Apple A14 Bionic
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
66
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|5.8 дюймов
|5.4 дюймов
|Разрешение
|1125 x 2436 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|458 точек на дюйм
|476 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
|85.1%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|2.2 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|143.6 мм
|131.5 мм
|Ширина
|70.9 мм
|64.2 мм
|Толщина
|7.7 мм
|7.4 мм
|Вес
|174 грамма
|135 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Серый космос
|Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A11 Bionic
|Apple A14 Bionic
|Макс. частота
|2390 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 0 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Lightning
|Размер транзистора
|10 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Apple GPU
|GPU-ядер
|3
|4
|FLOPS
|~325 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
933
iPhone 12 mini +70%
1584
Geekbench 5 (многоядерный)
2355
iPhone 12 mini +75%
4123
AnTuTu Benchmark 8
314400
iPhone 12 mini +86%
584942
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14)
|iOS 14
|Размер системы из коробки
|5.3 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|2716 мАч
|2227 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (30% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:29 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:26 ч.
iPhone 12 mini +30%
12:05 ч.
Время просмотра видео
12:07 ч.
iPhone 12 mini +1%
12:14 ч.
Время разговора (3G)
iPhone X +56%
19:03 ч.
12:21 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3472 x 2063
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|23 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
101
Качество видео
89
Итоговая оценка камеры
97
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|22
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2017 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.87 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.97 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 mini более удачной покупкой.
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