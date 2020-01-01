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Apple iPhone XR против 12 Pro

Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR
VS
Эпл Айфон 12 Про
Apple iPhone 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XR с экраном 6.1" и чипом Apple A12 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 41% выше плотность пикселей (460 vs 326 PPI)
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Лучше лежит в руке - корпус на 74.2 мм уже
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (808 против 707 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone XR и Apple iPhone 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 828 x 1792 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло -
Соотношение экрана к корпусу 79% 86%
Особенности - - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone XR
707 нит
iPhone 12 Pro +14%
808 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 150.9 мм 146.7 мм
Ширина 75.7 мм 1.5 мм
Толщина 8.3 мм 7.4 мм
Вес 194 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone XR
79%
iPhone 12 Pro +9%
86%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон XR и Эпл Айфон 12 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic Apple A14 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest) 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 6 6
Частота 2490 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1100 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone XR
1136
iPhone 12 Pro +38%
1563
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone XR
2255
iPhone 12 Pro +86%
4186
AnTuTu Benchmark 8
iPhone XR
421197
iPhone 12 Pro +40%
591034

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 14) iOS 14
Размер системы из коробки 11.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2942 мАч 2775 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:43 ч. -
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone XR
13:04 ч.
iPhone 12 Pro
н/д
Время просмотра видео
iPhone XR
15:08 ч.
iPhone 12 Pro
н/д
Время разговора (3G)
iPhone XR
15:03 ч.
iPhone 12 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone XR vs Apple iPhone 12 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4290 x 2800
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2316 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
iPhone XR
77.4 дБ
iPhone 12 Pro
н/д
Музыка
iPhone XR
75.6 дБ
iPhone 12 Pro
н/д
Звонок
iPhone XR
80.1 дБ
iPhone 12 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro более удачной покупкой.

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