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Asus ROG Phone 7 против Phone 6

Асус РОГ Фон 7
VS
Асус РОГ Фон 6
Asus ROG Phone 7
Asus ROG Phone 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 апреля 2023 года Asus ROG Phone 7 с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Asus ROG Phone 7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • На 18% лучшая автономность (43:17 vs 36:34 часов)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1515 и 1326 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
ROG Phone 7
vs
ROG Phone 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2448 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20.4:9 20.4:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления - Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит 830 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.2% 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 672 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
ROG Phone 7
н/д
ROG Phone 6
831 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 173 мм 173 мм
Ширина 77 мм 77 мм
Толщина 10.3 мм 10.3 мм
Вес 239 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость IP54 IPX4
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
ROG Phone 7
82.2%
ROG Phone 6
82.2%

Производительность

Тестируем Асус РОГ Фон 7 и Асус РОГ Фон 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3200 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 730
Частота GPU 680 МГц 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ROG Phone 7 +14%
1515
ROG Phone 6
1326
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Phone 7 +26%
5022
ROG Phone 6
3991
AnTuTu Benchmark 9
ROG Phone 7 +16%
1303081
ROG Phone 6
1122904
CPU - 265173
GPU - 476559
Memory - 188898
UX - 185898
Total score 1303081 1122904
3DMark Wild Life Performance
ROG Phone 7
н/д
ROG Phone 6
10401
Пиковая температура корпуса - 40.6 °C
Stability - 94%
Graphics test - 62 FPS
Graphics score - 10401
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Размер системы из коробки - 25 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:02 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:28 ч. 13:50 ч.
Просмотр видео 23:24 ч. 15:54 ч.
Игры 05:54 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 126 ч. 110 ч.
Общая автономность
ROG Phone 7 +18%
43:17 ч.
ROG Phone 6
36:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Asus ROG Phone 7 vs Asus ROG Phone 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 8 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4290 x 2800
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 27.5 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора PureCel Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.93"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
ROG Phone 7
н/д
ROG Phone 6
93.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2023 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Asus ROG Phone 7. У него лучшие производительность, автономность и корпус.

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