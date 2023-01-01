Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 апреля 2023 года Asus ROG Phone 7 с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.