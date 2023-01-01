Asus ROG Phone 7 Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2448

6.78" AMOLED - 1080 x 2448 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Камера: 3 (50 MP + 13 MP + 8 MP)

3 (50 MP + 13 MP + 8 MP) Батарея: 6000 мАч

6000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 239 г.

Обзор Дисплей 88 Производительность 95 Батарея 92 Камера 62 Коммуникации 91 Итоговая оценка 82

Преимущества и недостатки Обладает высокой производительностью и игровыми функциями, которые улучшают геймплей

Обладает высокой производительностью и игровыми функциями, которые улучшают геймплей Большой дисплей с частотой обновления 165 Гц позволяет с комфортом играть в топовые игры

Большой дисплей с частотой обновления 165 Гц позволяет с комфортом играть в топовые игры Оснащен сенсорными зонами, которые выполняют роль триггеров в игре

Оснащен сенсорными зонами, которые выполняют роль триггеров в игре Батарея имеет солидную емкость и достойное время зарядки от комплектного адаптера питания

Батарея имеет солидную емкость и достойное время зарядки от комплектного адаптера питания Имеется сертификация IP54 Большой вес устройства может доставлять неудобства

Большой вес устройства может доставлять неудобства Достаточно простая основная камера без оптического стабилизатора изображения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус РОГ Фон 7

88 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2448 пикселей Соотношение сторон 20.4:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 165 Гц Макс. заявленная яркость 1000 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 82.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

68 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 7 Высота 173 мм Ширина 77 мм Толщина 10.3 мм Вес 239 граммов Водонепроницаемость IP54 Система охлаждения Испарительная камера Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 82.2%

95 Производительность Все характеристики чипа Асус РОГ Фон 7 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Частота GPU 680 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1515 Geekbench 5 (многоядерный) 5022 AnTuTu Benchmark 9 1303081 Таблица смартфонов в AnTuTu - 7 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13

92 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Время полной зарядки 1:02 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 14:28 ч. Просмотр видео 23:24 ч. Игры 05:54 ч. Режим ожидания 126 ч. Общая автономность 43:17 ч. Смартфоны с лучшей автономностью - 11 место

62 Камеры Спецификации и тестирование камер ROG Phone 7 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 8 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)

Макро объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.0

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Апертура f/2.5 Тип сенсора PureCel Размер сенсора 1/3.2" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) 3G сети WCDMA (HSDPA) 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1) 4G сети LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66 (1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43, 48(3600) Поддержка 5G Да

92 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2023 года Дата начала продаж Апрель 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 7 могут отличаться в зависимости от региона.