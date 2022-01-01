Asus ROG Phone 6 Дисплей 90 Производительность 96 Батарея 91 Камера 60 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Имеет удобное сенсорное управление в играх

Топовый дисплей с повышенной частотой обновления

Может похвастаться огромным запасом мощности

Камера порадует качественной фотосъемкой

Емкая батарея с коротким временем зарядки Кулер для охлаждения придется покупать отдельно

Основная камера лишена оптического зума

Отсутствует поддержка карт памяти для расширения встроенного накопителя

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус РОГ Фон 6

90 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2448 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 165 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 82.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 833 нит

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 6 Высота 173 мм Ширина 77 мм Толщина 10.3 мм Вес 239 граммов Водонепроницаемость IPX4 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 82.2%

96 Производительность Все характеристики чипа Асус РОГ Фон 6 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1331 Geekbench 5 (многоядерный) 3989 AnTuTu Benchmark 9 1101841 Список Android-смартфонов в AnTuTu - 4 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12

91 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 65 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

60 Камеры Спецификации и тестирование камер ROG Phone 6 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 5 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Фокусное расстояние 27.5 мм Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G сети WCDMA 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1) 4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800),25(1900), 26(850),28(700), 29(700),30(2300) 32(1500), 66(1700/2100), 71(600), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43, 48(3600) Поддержка 5G Да

92 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 6 могут отличаться в зависимости от региона.