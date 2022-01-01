Главная > Смартфоны Asus > Asus ROG Phone 6: цена, технические характеристики и отзывы

Asus ROG Phone 6

Asus ROG Phone 6
Дисплей
90
Производительность
96
Батарея
91
Камера
60
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Имеет удобное сенсорное управление в играх
  • Топовый дисплей с повышенной частотой обновления
  • Может похвастаться огромным запасом мощности
  • Камера порадует качественной фотосъемкой
  • Емкая батарея с коротким временем зарядки
  • Кулер для охлаждения придется покупать отдельно
  • Основная камера лишена оптического зума
  • Отсутствует поддержка карт памяти для расширения встроенного накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус РОГ Фон 6
90

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
833 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 6
Высота 173 мм
Ширина 77 мм
Толщина 10.3 мм
Вес 239 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82.2%
96

Производительность

Все характеристики чипа Асус РОГ Фон 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1331
Geekbench 5 (многоядерный)
3989
AnTuTu Benchmark 9
1101841
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
91

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер ROG Phone 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Фокусное расстояние 27.5 мм
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети WCDMA 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1)
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800),25(1900), 26(850),28(700), 29(700),30(2300) 32(1500), 66(1700/2100), 71(600), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43, 48(3600)
Поддержка 5G Да
92

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 6 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.7 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Phone 6 или Apple iPhone 12
2. Asus ROG Phone 6 или Asus ROG Phone 5
3. Asus ROG Phone 6 или Apple iPhone 13 Pro Max
4. Asus ROG Phone 6 или ZTE nubia Red Magic 7
5. Asus ROG Phone 6 или ZTE nubia Red Magic 7 Pro
6. Asus ROG Phone 6 или Asus ROG Phone 6 Pro

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры