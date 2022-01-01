Google Pixel 5 против Pixel 4 XL
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 5 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.3-дюймового Google Pixel 4 XL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 5
- На 36% лучшая автономность (31:37 vs 23:13 часов)
- На 61% выше максимальная яркость экрана (705 против 438 нит)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 380 мАч более емким аккумулятором – 4080 против 3700 мАч
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Смартфон на 1 год новее
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 42 грамма меньше
Причины выбрать Google Pixel 4 XL
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 24% выше плотность пикселей (537 vs 432 PPI)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
50
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|POLED
|Размер
|6 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 3040 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|537 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|81.3%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.4%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|367 Гц
|Время отклика
|5 мс
|3.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|144.7 мм
|160.4 мм
|Ширина
|70.4 мм
|75.1 мм
|Толщина
|8 мм
|8.2 мм
|Вес
|151 грамм
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Мятный
|Белый, Черный, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Qualcomm Snapdragon 855
|Макс. частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Adreno 640
|Частота GPU
|750 МГц
|585 МГц
|FLOPS
|~700 Гфлопс
|~899 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
606
Pixel 4 XL +4%
631
Geekbench 5 (многоядерный)
1836
Pixel 4 XL +38%
2527
|CPU
|103856
|128136
|GPU
|92784
|189753
|Memory
|74253
|66195
|UX
|90089
|126523
|Total score
|364194
|514621
|Stability
|89%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Graphics score
|1084
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|16.6 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4080 мАч
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (12 Вт)
|Да (11 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:20 ч.
|Веб-серфинг
|10:13 ч.
|08:02 ч.
|Просмотр видео
|15:02 ч.
|09:03 ч.
|Игры
|05:40 ч.
|04:39 ч.
|Режим ожидания
|104 ч.
|81 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|107°
|119°
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|22 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|1/3.09"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
107
Итоговая оценка камеры
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|15
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер USB Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера и корпус - выбирайте Google Pixel 5, а если производительность и звук – то Google Pixel 4 XL.
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