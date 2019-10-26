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Huawei P30 Pro против Huawei P30

Хуавей П30 Про
Huawei P30 Pro
VS
Хуавей П30
Huawei P30

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.1-дюймового Huawei P30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • На 20% лучшая автономность (100 vs 83 часов)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 550 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3650 мАч
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P30
  • На 83% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (722 и 394 баллов)
  • Весит на 27 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 Pro и Huawei P30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.47 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 88.89% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P30 Pro
611 нит
Huawei P30 +5%
642 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158 мм 149.1 мм
Ширина 73.4 мм 71.4 мм
Толщина 8.4 мм 7.6 мм
Вес 192 грамма 165 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora Светло-голубой, Северное сияние
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P30 Pro +4%
88.89%
Huawei P30
85.8%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Про и Хуавей П30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10 10
Частота GPU 720 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Pro
394
Huawei P30 +83%
722
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Pro
1708
Huawei P30 +50%
2568
AnTuTu Benchmark 8
P30 Pro +4%
402230
Huawei P30
385217

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 10
Размер системы из коробки 13.4 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3650 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Pro +5%
14:21 ч.
Huawei P30
13:52 ч.
Время просмотра видео
P30 Pro +24%
20:16 ч.
Huawei P30
16:22 ч.
Время разговора (3G)
P30 Pro +22%
27:39 ч.
Huawei P30
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Pro vs Huawei P30
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 7360 x 4912
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 29 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
P30 Pro
119
Huawei P30
н/д
Качества видео
P30 Pro
97
Huawei P30
н/д
Итоговая оценка камеры
P30 Pro
112
Huawei P30
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
P30 Pro
70 дБ
Huawei P30 +19%
83.6 дБ
Музыка
P30 Pro
73 дБ
Huawei P30 +5%
76.6 дБ
Звонок
P30 Pro +7%
90 дБ
Huawei P30
84.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.154 Вт/кг 0.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.63 Вт/кг 0.85 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея, камера и корпус - выбирайте Huawei P30 Pro, а если производительность и звук – то Huawei P30.

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24 (42.9%)
32 (57.1%)
Всего проголосовало: 56

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Иван 26 октября 2019 13:44
На P30 Pro не 12 а 8 ГБ оперативки
+1 Ответить
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