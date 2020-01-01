Huawei P30 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный экран с отличным соотношением экрана к корпусу
- 4 объектива основной камеры — есть 5-кратный оптический зум
- Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
- Есть быстрая беспроводная зарядка
- Корпус защищен от влаги по стандарту IP68
- Оборудован емкой батареей
- Использует собственные карты памяти Nano
- Нет автофокуса фронтальной камеры
- Не умеет записывать 4K-видео при 60 кадрах/с
- Только один динамик громкой связи
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.47 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.89%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|Ширина
|73.4 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Huawei P30 Pro имеет привычный для смартфонов китайского бренда дизайн. Он получил ряд градиентных расцветок, которые привлекают много внимания благодаря новым оттенкам. Инженеры поместили сканер отпечатков пальцев в экран, а не на заднюю панель, из-за чего смартфон выглядит более монолитно.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|10
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|13.4 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|29 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Камера — главное достоинство Хуавей П30. Телефон может делать качественные сверхширокоугольные и портретные снимки, но что еще важнее, у пользователя есть возможность приближать объекты в 5 раз за счет оптического зума или в 10 раз за счет гибридного.
Фронталка c 32-мегапиксельным сенсором способна создавать широкоугольные фотографии — она получила высокую оценку от экспертов бенчмарка DxOMark.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.154 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.63 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Huawei P30 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Чем Huawei P30 Pro отличается от P30?
- Во-первых, модель Pro получила более крупный экран: 6.1-дюймовый против 6.47-дюймового. Во-вторых, у него есть беспроводная зарядка и обратная беспроводная зарядка, тогда как у обычного P30 нет. Более того, младшая модель получила 3.5 мм аудиоразъем, но лишена ИК-порта. В то же самое время, Huawei P30 Pro, наоборот, имеет ИК-порт, но лишен аналогового разъема для наушников. В третьих, P30 Pro имеет четыре камеры сзади, тогда как P30 — три.
Сколько стоит замена экрана этого смартфона?
- Хуавей П30 Про оборудовали дорогостоящей панелью OLED большой диагонали. Ее производство требует много ресурсов из-за более сложной технологии, поэтому цена высокая. Более того, экран имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, что еще сильнее сказывается на стоимости. Заменить такой дисплей будет стоить от 15 тысяч рублей.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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