Чем Huawei P30 Pro отличается от P30?

- Во-первых, модель Pro получила более крупный экран: 6.1-дюймовый против 6.47-дюймового. Во-вторых, у него есть беспроводная зарядка и обратная беспроводная зарядка, тогда как у обычного P30 нет. Более того, младшая модель получила 3.5 мм аудиоразъем, но лишена ИК-порта. В то же самое время, Huawei P30 Pro, наоборот, имеет ИК-порт, но лишен аналогового разъема для наушников. В третьих, P30 Pro имеет четыре камеры сзади, тогда как P30 — три.

Сколько стоит замена экрана этого смартфона?

- Хуавей П30 Про оборудовали дорогостоящей панелью OLED большой диагонали. Ее производство требует много ресурсов из-за более сложной технологии, поэтому цена высокая. Более того, экран имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, что еще сильнее сказывается на стоимости. Заменить такой дисплей будет стоить от 15 тысяч рублей.