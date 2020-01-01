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Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro
Дисплей
70
Производительность
66
Батарея
85
Камера
86
Итоговая оценка
76
Класс Флагман
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный экран с отличным соотношением экрана к корпусу
  • 4 объектива основной камеры — есть 5-кратный оптический зум
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
  • Есть быстрая беспроводная зарядка
  • Корпус защищен от влаги по стандарту IP68
  • Оборудован емкой батареей
  • Использует собственные карты памяти Nano
  • Нет автофокуса фронтальной камеры
  • Не умеет записывать 4K-видео при 60 кадрах/с
  • Только один динамик громкой связи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П30 Про
70

Экран

Тип OLED
Размер 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
598 нит
81

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P30 Pro
Инфо
Высота 158 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.89%

Huawei P30 Pro имеет привычный для смартфонов китайского бренда дизайн. Он получил ряд градиентных расцветок, которые привлекают много внимания благодаря новым оттенкам. Инженеры поместили сканер отпечатков пальцев в экран, а не на заднюю панель, из-за чего смартфон выглядит более монолитно.

66

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П30 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3246
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9639
Geekbench 5 (одноядерный)
388
Geekbench 5 (многоядерный)
1687
AnTuTu Benchmark 7
296929
AnTuTu Benchmark 8
389270
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10
Размер системы из коробки 13.4 ГБ
85

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:21 ч.
Время просмотра видео
20:16 ч.
Время разговора (3G)
27:39 ч.
86

Камеры

Спецификации и тестирование камер P30 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 29 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
119
Качества видео
97
Итоговая оценка камеры
112

Камера — главное достоинство Хуавей П30. Телефон может делать качественные сверхширокоугольные и портретные снимки, но что еще важнее, у пользователя есть возможность приближать объекты в 5 раз за счет оптического зума или в 10 раз за счет гибридного.

Фронталка c 32-мегапиксельным сенсором способна создавать широкоугольные фотографии — она получила высокую оценку от экспертов бенчмарка DxOMark.

85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 21
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
73

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
90 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P30 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Чем Huawei P30 Pro отличается от P30?

- Во-первых, модель Pro получила более крупный экран: 6.1-дюймовый против 6.47-дюймового. Во-вторых, у него есть беспроводная зарядка и обратная беспроводная зарядка, тогда как у обычного P30 нет. Более того, младшая модель получила 3.5 мм аудиоразъем, но лишена ИК-порта. В то же самое время, Huawei P30 Pro, наоборот, имеет ИК-порт, но лишен аналогового разъема для наушников. В третьих, P30 Pro имеет четыре камеры сзади, тогда как P30 — три.

Сколько стоит замена экрана этого смартфона?

- Хуавей П30 Про оборудовали дорогостоящей панелью OLED большой диагонали. Ее производство требует много ресурсов из-за более сложной технологии, поэтому цена высокая. Более того, экран имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, что еще сильнее сказывается на стоимости. Заменить такой дисплей будет стоить от 15 тысяч рублей.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (88 голосов)

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