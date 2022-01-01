Infinix Note 12 Pro против Note 10 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июля 2022 года Infinix Note 12 Pro с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.95-дюймового Infinix Note 10 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Infinix Note 12 Pro
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Весит на 17 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Infinix Note 10 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
71
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
80
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
63
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|6.95 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20.5:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|7000 нит
|480 нит
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.4%
|84.8%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
|Время отклика
|-
|20.6 мс
|Контрастность
|-
|2155:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.6 мм
|172.8 мм
|Ширина
|76.9 мм
|78.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.8 мм
|Вес
|188 граммов
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий
|Черный, Фиолетовый, Голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|MediaTek Helio G95
|Макс. частота
|2200 МГц
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G76 3EEMC4
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|FLOPS
|-
|~195.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|-
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
436
Geekbench 5 (многоядерный)
1123
|CPU
|-
|91164
|GPU
|-
|92467
|Memory
|-
|66848
|UX
|-
|101279
|Total score
|-
|348592
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|XOS 10.6
|XOS 7.6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (81% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:20 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:29 ч.
|Просмотр видео
|-
|13:17 ч.
|Игры
|-
|06:06 ч.
|Режим ожидания
|-
|136 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|6912 x 9216
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (108 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4672 x 3504
|3456 x 4608
|Апертура
|f/2.0
|-
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|-
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 12 Pro более удачной покупкой.
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