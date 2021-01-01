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Infinix Note 10 Pro

Infinix Note 10 Pro
Дисплей
72
Производительность
54
Батарея
78
Камера
63
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный дисплей с быстрой реакцией и высокой частотой обновления
  • Весьма производительный процессор за такие деньги
  • Камера обладает сверхширокоугольной съемкой
  • Обладает емкой батареей, поддерживающая 33-ваттную быструю зарядку
  • Хотелось бы, чтобы экран был поярче
  • Много предустановленных приложений
  • Крупные габариты корпуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 10 Про
72

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Тестирование дисплея
Время отклика 20.6 мс
Контрастность 2155:1
Максимальная яркость
430 нит

Infinix Note 10 Pro получил почти 7-дюймовый дисплей, что делает его габариты огромными, однако потребление контента в таком случае упрощается. У него высокое разрешение и повышенная частота обновления, а значит изображение выглядит отлично. Отметим достаточно слабую подсветку экрана, которая создает дискомфорт во время использования смартфона на улице.

Источники: NotebookCheck [1]
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 10 Pro
Высота 172.8 мм
Ширина 78.3 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
54

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 10 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
444
Geekbench 5 (многоядерный)
1152
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI XOS 7.6
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (81% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч.
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 10 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 6912 x 9216
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3456 x 4608
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера получила сверхширокоугольную оптику, позволяющая захватить больше площади. Качество снимков не разочарует, но вечерняя съемка будет весьма сложной, поскольку уровень шумов резко возрастает.

75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1|2|4|5|8
4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|B38/B41/B40/B66
Поддержка 5G Нет
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
85.1 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Note 10 Pro

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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