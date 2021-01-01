Infinix Note 10 Pro получил почти 7-дюймовый дисплей, что делает его габариты огромными, однако потребление контента в таком случае упрощается. У него высокое разрешение и повышенная частота обновления, а значит изображение выглядит отлично. Отметим достаточно слабую подсветку экрана, которая создает дискомфорт во время использования смартфона на улице.