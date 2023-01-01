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Motorola Moto G54 5G против Moto G53

67 из 100
Motorola Moto G54 5G
VS
58 из 100
Motorola Moto G53
Motorola Moto G54 5G
Motorola Moto G53

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2023 года Motorola Moto G54 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 7020, против 6.5-дюймового Motorola Moto G53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G54 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • На 51% выше плотность пикселей (405 vs 269 PPI)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 10W)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 7020

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G54 5G
vs
Moto G53

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 83.9%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 90.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 41 мс
Контрастность - 1468:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G54 5G
н/д
Moto G53
596 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.56 мм 162.7 мм
Ширина 73.82 мм 74.66 мм
Толщина 8.89 мм 8.19 мм
Вес 192 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость IP52 Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Серебристый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G54 5G +2%
85.5%
Moto G53
83.9%

Производительность

Тестируем Motorola Moto G54 5G и Motorola Moto G53 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7020 Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика IMG BXM-8-256 Adreno 619
GPU-ядер 144 256
Частота GPU 900 МГц 950 МГц
FLOPS ~259.2 Гфлопс ~486.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G54 5G
522
Moto G53 +6%
553
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G54 5G +6%
1683
Moto G53
1584
AnTuTu Benchmark 9
Moto G54 5G
н/д
Moto G53
347131
CPU - 102813
GPU - 88590
Memory - 63818
UX - 95162
Total score - 347131
3DMark Wild Life Performance
Moto G54 5G
н/д
Moto G53
982
Пиковая температура корпуса - 42.6 °C
Stability - 99%
Graphics test - 5 FPS
Graphics score - 982
PCMark 3.0
Moto G54 5G
н/д
Moto G53
9818
Web score - 9383
Video editing - 4478
Photo editing - 21646
Data manipulation - 7738
Writing score - 12935
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI My UX My UX
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Объем 6000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 33 минут) Да (22% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:02 ч.
Просмотр видео - 14:34 ч.
Игры - 05:48 ч.
Режим ожидания - 130 ч.
Общая автономность
Moto G54 5G
н/д
Moto G53
36:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G54 5G vs Motorola Moto G53
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8160 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G54 5G
н/д
Moto G53
82.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2023 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G54 5G более удачной покупкой.

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