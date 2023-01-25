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Motorola Moto G53

Motorola Moto G53
  • Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 480 Plus
  • Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 183 г.

Обзор

Дисплей
75
Производительность
36
Батарея
77
Камера
55
Коммуникации
77
Итоговая оценка
63

Преимущества и недостатки

  • Практичный дизайн с влагоотталкивающим покрытием
  • Двойная камера умеет делать фото достаточно неплохого качества
  • Емкая батарея способствует длительной автономной работе смартфона
  • Поддерживается реверсивная зарядка других гаджетов
  • Слабая мощность зарядки батареи – в комплекте 10-ваттный адаптер питания
  • Отсутствует сверхширокоугольная съемка
  • HD-разрешения маловато для такой диагонали

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G53
75

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G53
Высота 162.7 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 183 грамма
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
36

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G53 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 825 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
544
Geekbench 5 (многоядерный)
1640
AnTuTu Benchmark 9
327012
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
77

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G53
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1 микрон
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G53 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (3 голосов)

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Отзывы (2)

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Ахмед 25 января 2023 20:18
В пункте "батарея" написано что поддерживается быстрая зарядка, но мощность всего 10 Вт, так что быстрой зарядки нет.
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Сергей 26 января 2023 08:11
Если взять более мощный адаптер, то процесс будет происходить быстрее. Неизвестно, почему производитель заявил всего о 10 Вт.
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Ахмед 25 января 2023 13:06
10 Вт, серьезно? Ну и говнише выпустила моторола.
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