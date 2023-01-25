Motorola Moto G53 Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600

6.5" IPS LCD - 720 x 1600 Чип: Qualcomm Snapdragon 480 Plus

Qualcomm Snapdragon 480 Plus Камера: 2 (50 MP + 2 MP)

2 (50 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 183 г.

Обзор Дисплей 75 Производительность 36 Батарея 77 Камера 55 Коммуникации 77 Итоговая оценка 63

Преимущества и недостатки Практичный дизайн с влагоотталкивающим покрытием

Практичный дизайн с влагоотталкивающим покрытием Двойная камера умеет делать фото достаточно неплохого качества

Двойная камера умеет делать фото достаточно неплохого качества Емкая батарея способствует длительной автономной работе смартфона

Емкая батарея способствует длительной автономной работе смартфона Поддерживается реверсивная зарядка других гаджетов Слабая мощность зарядки батареи – в комплекте 10-ваттный адаптер питания

Слабая мощность зарядки батареи – в комплекте 10-ваттный адаптер питания Отсутствует сверхширокоугольная съемка

Отсутствует сверхширокоугольная съемка HD-разрешения маловато для такой диагонали

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G53

75 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.9%

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G53 Высота 162.7 мм Ширина 74.7 мм Толщина 8.2 мм Вес 183 грамма Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серебристый, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.9%

36 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G53 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76) Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 825 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 544 Geekbench 5 (многоядерный) 1640 AnTuTu Benchmark 9 327012 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

61 Программное обеспечение Операционная система Android 13

77 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

55 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G53 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Апертура f/2.2 Размер пикселя 1 микрон Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G53 могут отличаться в зависимости от региона.