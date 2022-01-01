Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 сентября 2022 года Motorola Moto G72 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.5-дюймового Motorola Moto G32, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.