Motorola Moto G32 Дисплей 76 Производительность 37 Батарея 84 Камера 63 Итоговая оценка 65 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей обладает улучшенной плавностью работы за счет частоты обновления 90 Гц

Основная камера может похвастаться неплохой сверхширокоугольной съемкой

Батарея отлично себя показала под нагрузкой

Получил 30-ваттную быструю зарядку

Оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты Гибридный лоток вынуждает выбирать между картой памяти и второй SIM

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G32

76 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.4% Особенности - DCI-P3

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G32 Высота 161.78 мм Ширина 73.84 мм Толщина 8.49 мм Вес 184 грамма Водонепроницаемость Да Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Серебристый, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.4%

37 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G32 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1114 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 370 Geekbench 5 (многоядерный) 1515 AnTuTu Benchmark 9 279507 CPU 84120 GPU 91955 Memory 51181 UX 44909 Total score 279507 Источники: 3DMark [3]

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Stock Android

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Время полной зарядки 1:30 ч.

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G32 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0"

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4624 x 3468 Апертура f/2.4 Размер пикселя 1.12 микрон Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да 2G сети GSM band 2/3/5/8 3G сети WCDMA band 1/2/5/8 4G сети LTE band 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 Поддержка 5G Нет

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G32 могут отличаться в зависимости от региона.