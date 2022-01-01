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Motorola Moto G32

Motorola Moto G32
Дисплей
76
Производительность
37
Батарея
84
Камера
63
Итоговая оценка
65
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей обладает улучшенной плавностью работы за счет частоты обновления 90 Гц
  • Основная камера может похвастаться неплохой сверхширокоугольной съемкой
  • Батарея отлично себя показала под нагрузкой
  • Получил 30-ваттную быструю зарядку
  • Оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты
  • Гибридный лоток вынуждает выбирать между картой памяти и второй SIM

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G32
76

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.4%
Особенности - DCI-P3
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G32
Высота 161.78 мм
Ширина 73.84 мм
Толщина 8.49 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Серебристый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.4%
37

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G32 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 1114 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
370
Geekbench 5 (многоядерный)
1515
AnTuTu Benchmark 9
279507
CPU 84120
GPU 91955
Memory 51181
UX 44909
Total score 279507
Источники: 3DMark [3]
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61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Stock Android
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч.
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G32
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM band 2/3/5/8
3G сети WCDMA band 1/2/5/8
4G сети LTE band 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Нет
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G32 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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