Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 мая 2023 года Realme 11 с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 6020, против 6.4-дюймового Realme 10, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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