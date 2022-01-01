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Oppo Realme 10

Oppo Realme 10
Дисплей
80
Производительность
49
Батарея
87
Камера
55
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Смартфон с оригинальным дизайном и защитой передней панели Gorilla Glass 5
  • Точный по цветопередачей 90-герцовый дисплей с широким цветовым диапазоном
  • Обладает серьезными цифрами автономной работы и быстро заряжается
  • Работает быстро и стабильно, учитывая ценовой сегмент смартфона
  • Оснащен NFC, отдельным слотом для карты памяти и 3.5 мм разъемом для наушников
  • Есть большой выбор вариантов памяти
  • В автоматическом режиме яркость экрана оставляет желать лучшего
  • Камера не выделяется детализированной передачей информации
  • Отсутствует какая-либо защита внутренностей от влаги
  • Нет сверхширокоугольной съемки
  • Установлен только один динамик громкой связи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 10
80

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
609 нит
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 10
Высота 159.9 мм
Ширина 73.3 мм
Толщина 8 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.4%
49

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
564
Geekbench 5 (многоядерный)
1760
AnTuTu Benchmark 9
395764
CPU 107702
GPU 92725
Memory 91328
UX 104674
Total score 395764
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0
87

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:38 ч.
Просмотр видео 15:55 ч.
Игры 06:03 ч.
Режим ожидания 121 ч.
Общая автономность
38:25 ч.
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 27 мм
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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