Oppo Realme 10
Дисплей
80
Производительность
49
Батарея
87
Камера
55
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Смартфон с оригинальным дизайном и защитой передней панели Gorilla Glass 5
- Точный по цветопередачей 90-герцовый дисплей с широким цветовым диапазоном
- Обладает серьезными цифрами автономной работы и быстро заряжается
- Работает быстро и стабильно, учитывая ценовой сегмент смартфона
- Оснащен NFC, отдельным слотом для карты памяти и 3.5 мм разъемом для наушников
- Есть большой выбор вариантов памяти
- В автоматическом режиме яркость экрана оставляет желать лучшего
- Камера не выделяется детализированной передачей информации
- Отсутствует какая-либо защита внутренностей от влаги
- Нет сверхширокоугольной съемки
- Установлен только один динамик громкой связи
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 10
80
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
609 нит
47
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|Ширина
|73.3 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.4%
49
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
564
Geekbench 5 (многоядерный)
1760
AnTuTu Benchmark 9
395764
|CPU
|107702
|GPU
|92725
|Memory
|91328
|UX
|104674
|Total score
|395764
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Realme UI 3.0
87
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
|Веб-серфинг
|14:38 ч.
|Просмотр видео
|15:55 ч.
|Игры
|06:03 ч.
|Режим ожидания
|121 ч.
Общая автономность
38:25 ч.
55
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
80
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
57
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 10 могут отличаться в зависимости от региона.