Oppo Realme 10 Дисплей 80 Производительность 49 Батарея 87 Камера 55 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Смартфон с оригинальным дизайном и защитой передней панели Gorilla Glass 5

Точный по цветопередачей 90-герцовый дисплей с широким цветовым диапазоном

Обладает серьезными цифрами автономной работы и быстро заряжается

Работает быстро и стабильно, учитывая ценовой сегмент смартфона

Оснащен NFC, отдельным слотом для карты памяти и 3.5 мм разъемом для наушников

Есть большой выбор вариантов памяти В автоматическом режиме яркость экрана оставляет желать лучшего

Камера не выделяется детализированной передачей информации

Отсутствует какая-либо защита внутренностей от влаги

Нет сверхширокоугольной съемки

Установлен только один динамик громкой связи

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 10

80 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Реальная пиковая яркость (авто) 609 нит

47 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 10 Высота 159.9 мм Ширина 73.3 мм Толщина 8 мм Вес 178 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Белый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.4%

49 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 10 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 564 Geekbench 5 (многоядерный) 1760 AnTuTu Benchmark 9 395764 CPU 107702 GPU 92725 Memory 91328 UX 104674 Total score 395764

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI 3.0

87 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Время полной зарядки 1:16 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 14:38 ч. Просмотр видео 15:55 ч. Игры 06:03 ч. Режим ожидания 121 ч. Общая автономность 38:25 ч.

55 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 10 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 27 мм Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

57 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 10 могут отличаться в зависимости от региона.