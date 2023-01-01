Realme 11
- Дисплей: 6.43" Super AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Dimensity 6020
- Камера: 2 (64 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 182 г.
Обзор
Дисплей
72
Камера
49
Производительность
37
Игры
51*
Батарея
83*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
60*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Качественный AMOLED-дисплей, который обладает достаточной яркостью для комфортного использования на улице
- Базовая конфигурация предлагает немало свободной памяти
- Смартфон долго работает без подзарядки и имеет в комплекте 33-ваттный адаптер питания
- Неплохой 7-нанометровый процессор с поддержкой 5G
- Отсутствие сверхширокоугольной оптики существенно сказывается на функционале камера устройства
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Realme 11
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|Ширина
|72.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 6020
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~420 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
611
Geekbench 5 (многоядерный)
1774
AnTuTu Benchmark 9
355548
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Realme UI 4.0
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 29 минут)
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (64 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Апертура
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 11 могут отличаться в зависимости от региона.