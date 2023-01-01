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Realme 11

Realme 11
  • Дисплей: 6.43" Super AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 6020
  • Камера: 2 (64 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 182 г.

Обзор

Дисплей
72
Камера
49
Производительность
37
Игры
51*
Батарея
83*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
60*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Качественный AMOLED-дисплей, который обладает достаточной яркостью для комфортного использования на улице
  • Базовая конфигурация предлагает немало свободной памяти
  • Смартфон долго работает без подзарядки и имеет в комплекте 33-ваттный адаптер питания
  • Неплохой 7-нанометровый процессор с поддержкой 5G
  • Отсутствие сверхширокоугольной оптики существенно сказывается на функционале камера устройства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Realme 11

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Realme 11
Высота 159.8 мм
Ширина 72.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.7%

Производительность

Все характеристики чипа Realme 11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 6020
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~420 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
611
Geekbench 5 (многоядерный)
1774
AnTuTu Benchmark 9
355548
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 29 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 11
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.1
Фокусное расстояние 24 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

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