Samsung Galaxy A05s против Galaxy A04
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2023 года Samsung Galaxy A05s с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A05s
- Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 46% выше плотность пикселей (393 vs 270 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
Причины выбрать Samsung Galaxy A04
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 468 и 416 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
Производительность
Быстродействие приложений и системы
39
35
Игры
Возможности в 3D-гейминге
18
14
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81*
71*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
70
65
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|PLS TFT
|Размер
|6.7 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
|81.3%
Дизайн и корпус
|Высота
|168 мм
|164.4 мм
|Ширина
|77.8 мм
|76.3 мм
|Толщина
|8.8 мм
|9.1 мм
|Вес
|194 грамма
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
|Белый, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|2400 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|PowerVR GE8320
|GPU-ядер
|128
|32
|Частота GPU
|1110 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~284 Гфлопс
|~43.5 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
416
Galaxy A04 +13%
468
Geekbench 6 (многоядерный)
1414
Galaxy A04 +7%
1511
|CPU
|108620
|58864
|GPU
|48020
|13572
|Memory
|87982
|45953
|UX
|64200
|48085
|Total score
|308329
|165044
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|3, 4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.1 Core
|One UI Core 5.0
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (28% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|2:14 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|13
|4
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.58 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.31 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 10 Вт
|Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A05s более удачной покупкой.
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