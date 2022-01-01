Samsung Galaxy A04 Дисплей 54 Производительность 26 Батарея 74 Камера 47 Итоговая оценка 52 Класс Бюджетный Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей имеет удобное для использования соотношение сторон

Доступно много вариантов памяти, включая 8/128 ГБ

Можно установить карту памяти в отдельный слот

Из коробки предустановлена One UI Core 4.1 с неплохим набором возможностей HD-разрешения мало для такой большой диагонали экрана

Нет поддержки NFC

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А04

54 Экран Тип PLS TFT Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.3%

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A04 Высота 164.4 мм Ширина 76.3 мм Толщина 9.1 мм Вес 192 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Медный Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 81.3%

26 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А04 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc SC9863A Макс. частота 1600 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55 Размер транзистора 28 нанометров Графика PowerVR GE8322 Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1800 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 134 Geekbench 5 (многоядерный) 619

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI Core 4.1

74 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

47 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A04 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

63 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A04 могут отличаться в зависимости от региона.