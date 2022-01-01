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Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04
Дисплей
54
Производительность
26
Батарея
74
Камера
47
Итоговая оценка
52
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет удобное для использования соотношение сторон
  • Доступно много вариантов памяти, включая 8/128 ГБ
  • Можно установить карту памяти в отдельный слот
  • Из коробки предустановлена One UI Core 4.1 с неплохим набором возможностей
  • HD-разрешения мало для такой большой диагонали экрана
  • Нет поддержки NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А04
54

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.3%
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A04
Высота 164.4 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.3%
26

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А04 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9863A
Макс. частота 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 28 нанометров
Графика PowerVR GE8322
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
134
Geekbench 5 (многоядерный)
619
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI Core 4.1
74

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A04
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
63

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A04 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A04 или Galaxy A03s
2. Samsung Galaxy A04 или Galaxy A03
3. Samsung Galaxy A04 или Galaxy A04s

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