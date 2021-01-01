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Samsung Galaxy A20 против Galaxy A12

Самсунг Галакси А20
Samsung Galaxy A20
VS
Самсунг Галакси А12
Samsung Galaxy A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Samsung Galaxy A20 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Весит на 36 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (444 против 395 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 275 и 238 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A20
vs
Galaxy A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 264 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85% 81.6%
Максимальная яркость
Galaxy A20
395 нит
Galaxy A12 +12%
444 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.4 мм 164 мм
Ширина 74.7 мм 75.8 мм
Толщина 7.8 мм 8.9 мм
Вес 169 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Синий, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20 +4%
85%
Galaxy A12
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20 и Самсунг Галакси А12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek Helio P35
Макс. частота 1600 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20
238
Galaxy A12 +16%
275
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20
849
Galaxy A12 +18%
1005
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20 +5%
96439
Galaxy A12
91820

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.0 One UI 2.5

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Да (50% за 80 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20 vs Samsung Galaxy A12
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 123° 115°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A12 более удачной покупкой.

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