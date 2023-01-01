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Samsung Galaxy A34 5G против Galaxy A12

69 из 100
Samsung Galaxy A34 5G
VS
48 из 100
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A34 5G
Samsung Galaxy A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A34 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A34 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 113% выше максимальная яркость экрана (1001 против 470 нит)
  • На 44% выше плотность пикселей (390 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1080
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Экран:
Камера:
Производительность:
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Автономность:
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A34 5G
vs
Galaxy A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 390 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 82.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 96.3%
ШИМ (PWM) 253 Гц 337 Гц
Время отклика 1 мс 52 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 864:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A34 5G +113%
1001 нит
Galaxy A12
470 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.3 мм 164 мм
Ширина 78.1 мм 75.8 мм
Толщина 8.2 мм 8.9 мм
Вес 199 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A34 5G +3%
84.9%
Galaxy A12
82.1%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A34 5G и Samsung Galaxy A12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2600 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 PowerVR GE8320
Частота GPU 800 МГц 680 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс ~54.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A34 5G +358%
774
Galaxy A12
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A34 5G +125%
2311
Galaxy A12
1025
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A34 5G +326%
475035
Galaxy A12
111628
CPU 129705 35357
GPU 137609 13133
Memory 83375 28597
UX 125604 35628
Total score 475035 111628
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 37.5 °C 44.1 °C
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS -
Graphics score 2303 -
PCMark 3.0
Web score 9532 -
Video editing 7448 -
Photo editing 18557 -
Data manipulation 11030 -
Writing score 14777 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки 38 ГБ 13 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (49% за 30 минут) Да (20% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 3:03 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:44 ч. 16:07 ч.
Просмотр видео 17:53 ч. 12:14 ч.
Игры 06:28 ч. 06:09 ч.
Режим ожидания 133 ч. 153 ч.
Общая автономность
Galaxy A34 5G
40:04 ч.
Galaxy A12 +2%
41:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A34 5G vs Samsung Galaxy A12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HAYX (ISOCELL CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A34 5G от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A34 5G +12%
90.4 дБ
Galaxy A12
80.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2023 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.55 Вт/кг 0.67 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.49 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A34 5G более удачной покупкой.

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