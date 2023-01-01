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Samsung Galaxy A34 5G против A32 5G

69 из 100
Samsung Galaxy A34 5G
VS
53 из 100
Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A34 5G
Samsung Galaxy A32 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A34 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A32 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 720 5G и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A34 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 102% выше максимальная яркость экрана (1001 против 496 нит)
  • На 44% выше плотность пикселей (390 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy A32 5G
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A34 5G
vs
Galaxy A32 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 390 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 81.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 96.1%
ШИМ (PWM) 253 Гц -
Время отклика 1 мс 53 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 862:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A34 5G +102%
1001 нит
Galaxy A32 5G
496 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.3 мм 164.2 мм
Ширина 78.1 мм 76.1 мм
Толщина 8.2 мм 9.1 мм
Вес 199 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A34 5G +4%
84.9%
Galaxy A32 5G
81.6%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A34 5G и Samsung Galaxy A32 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 720 5G
Макс. частота 2600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G57 MC3
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A34 5G +39%
2311
Galaxy A32 5G
1665
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A34 5G +103%
475035
Galaxy A32 5G
234112
CPU 129705 68866
GPU 137609 51875
Memory 83375 57238
UX 125604 56429
Total score 475035 234112
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A34 5G +88%
2303
Galaxy A32 5G
1227
Пиковая температура корпуса 37.5 °C 37.2 °C
Stability 99% 97%
Graphics test 13 FPS 7 FPS
Graphics score 2303 1227
PCMark 3.0
Galaxy A34 5G +68%
11581
Galaxy A32 5G
6873
Web score 9532 4630
Video editing 7448 5409
Photo editing 18557 12299
Data manipulation 11030 6618
Writing score 14777 7432
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки 38 ГБ 22 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (49% за 30 минут) Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:44 ч. 14:55 ч.
Просмотр видео 17:53 ч. 14:29 ч.
Игры 06:28 ч. 06:44 ч.
Режим ожидания 133 ч. 133 ч.
Общая автономность
Galaxy A34 5G +2%
40:04 ч.
Galaxy A32 5G
39:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A34 5G vs Samsung Galaxy A32 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HAYX (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A34 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* - 16
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A34 5G
90.4 дБ
Galaxy A32 5G +3%
93.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Март 2023 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.55 Вт/кг 0.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.49 Вт/кг 1.08 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A34 5G более удачной покупкой.

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