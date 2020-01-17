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Samsung Galaxy A51 против Galaxy A50

Самсунг Галакси А51
Samsung Galaxy A51
VS
Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (636 против 557 нит)
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 14% лучшая автономность (98 vs 86 часов)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A51 и Samsung Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 85.2%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A51 +14%
636 нит
Galaxy A50
557 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.5 мм 158.5 мм
Ширина 73.6 мм 74.7 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 172 грамма 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A51 +3%
87.4%
Galaxy A50
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А51 и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3 3
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A51 +3%
355
Galaxy A50
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A51 +7%
1309
Galaxy A50
1223
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A51
176187
Galaxy A50
176025

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 One UI 2.0
Размер системы из коробки 23 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 35 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A51 +9%
13:21 ч.
Galaxy A50
12:16 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A51
14:22 ч.
Galaxy A50 +9%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A51
21:51 ч.
Galaxy A50 +13%
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A51 vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP) 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 25 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 6024 x 4024
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A51
н/д
Galaxy A50
69 дБ
Музыка
Galaxy A51
н/д
Galaxy A50
72.3 дБ
Звонок
Galaxy A51
н/д
Galaxy A50
83.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.596 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A51. У него лучшие дисплей, камера и корпус.

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335 (49.2%)
346 (50.8%)
Всего проголосовало: 681

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Виктор Нр 17 января 2020 16:22
Как владелец А50 скажу: кто думает менять свой а50 на а51 - не стоит. Разницу не заметите! А если покупаете новый, то уже смотрите по цене. НО, переплачивать за более новую модель - не рекомендую!
+233 Ответить
Саша 18 января 2020 22:30
Разницу очень сильно заметить в качестве дисплея. В Самсунг А51 он мутный и не четкий и баланс белого какой-то серый мутный.
+245 Ответить
Елена 22 января 2020 00:34
Виктор, большое вам спасибо за рекомендации!
+38 Ответить
Наира 17 мая 2020 08:48
Саша, Саша, спасибо за рекомендацию
+4 Ответить
Елена 28 января 2020 13:00
Владею Samsung А50 и скажу так – особой разницы нет никакой, А50 по дизайну симпатичнее, удобнее. Считаю что нет смысла переплачивать только за новую модель, по параметрам одно и тоже.
+73 Ответить
Ася 14 февраля 2020 21:21
А камеры у какого телефона лучше? а 50 сильно проигрывает 7 айфону в плане камер.
+145 Ответить
Алексей 22 февраля 2020 16:40
Ася, я не понимаю как ты можешь сравнивать обычную модель коим является а 50 и айфон, который в принципе является топовым - так как других моделей не бывает. Сравнивать айфоны можно только с серией s, и им эти айфоны и проигрывают.
+45 Ответить
Андрей 23 февраля 2020 21:43
Если хотите а50 или а51, то выберайте xiomi mi 9 lite который наголову круче и лучше, а за самсунги забудьте
+81 Ответить
Ddrib 10 марта 2020 09:53
Вот ещё Сяоми покупать! Китайщину не приемлю.
+21 Ответить
Жанат 22 марта 2020 17:32
Китайца стабильно через год выбрасывать от тупизны телефона и поломок, а самсунг выбрасывают от того потому что надоел.
+32 Ответить
николай 21 августа 2020 20:22
Жанат, я девушке поменял галакси 1 (!) на новый галакси с7 эдж. пережил аж 7 моделей. до сих пор с 7кой ходит и горя не знает.
0 Ответить
Farid 18 марта 2020 07:18
У меня сейчас а50 до этого у меня за год были mi8 lite и mi9 lite. Я сравнил все эти смартфоны и а51 тоже. скажу так, если вы хотите заменить свой а50 на а51 то не стоит разница между ними не такой большой.
+45 Ответить
Виктория 10 апреля 2020 15:45
Самсунг А50 у меня 👍 хочу приобрести А51 но слишком много камер смущают и царапин на них будет ого-го наверно.
+17 Ответить
Сакральный Мастер 11 апреля 2020 10:48
Пол года назад долго выбирал телефон среди всего ассортимента, купил А50 и очень доволен, менять на А51 не вижу смысла. Сейчас во время самоизоляции перебрался из города в деревню как и некоторые соседи, так вот они бегают со своими айфонами и китайцами в поисках нормального интернета, а мой А50 кажет 4G, пусть даже на пару палочек, раздаёт вай-фай на ноут и выдаёт 5-10 мегабит в секунду в спидтесте. Менять такой аппарат на что-то иное - да вот ещё ! Не думаю, что у А51 приём сигнала будет хуже, но переплачивать за пустяковые преимущества не буду, и так у всех с деньгами плохо.
+24 Ответить
юрий 02 июня 2020 20:52
У меня А5 2017, скоро уже 3 года. Буду покупать А51. Китайские аппараты не плохие, но есть ряд особенностей в их надежности. Мой А5 ни разу не подвел, все работает на отлично. Но все же время и надо менять на такой же надежный аппарат.
+9 Ответить
Ксения 27 августа 2020 15:58
У меня был такой телефон... Последний наверно качественный. Был год А50, сейчас взяла А51. Разницы не вижу никакой особо, телефоны не плохие. Но не то. Не то. Вот серия S -ка дааааа, огонь, но стоит сейчас космос, не считаю что телефон может стоить 50 и более тысяч. Был как то давно, S3 лучшего телефона пока не встречала за более менее приемлемые деньги!!!
0 Ответить
Андрей 07 июня 2020 02:04
Стоит ли менять а30s на а51?
+24 Ответить
Александра 05 июля 2020 07:42
Стоит, я тоже меняла модель с а30 на а 51. Знаете не пожалела. Очень нравится.
0 Ответить
Наталия 08 июня 2020 22:32
Стоит ли менять а30 на а51?
+3 Ответить
Ангелина 10 сентября 2020 16:51
Стоит поменять на хонор 30. Яркий и подержка 5 g блитуз 5.1. Хорошо снимает, лучше а50. Я проверяла стоит в Росси в мтс 35000 рублей в Беларуси дороже 1500 в мтс.
0 Ответить
Акмаль 17 июля 2020 11:26
Дмаю не стоит, не рекомендую. У a51 очень скромные характеристики за свой неприличный ценник.
+3 Ответить
Акмаль 17 июля 2020 11:39
Я свой а30 лично поменял бы на а21s , который недавно выпустили на продажу. У него огромный дисплей, к тому же сочный и железо помощнее, хотя в по цене так уж различаются.
+1 Ответить
Сержик 17 июля 2020 12:26
У а51 камера намного круче, чем у а50
+3 Ответить
Kudman 27 августа 2020 10:17
Вот насмешил, чем она лучше, только разрешением? А размер сенсора при этом остался тот же. А вот апертура камер на А50 в разы лучше, объективы светосильные. При плохом освещении А51 нервно курит в сторонке
0 Ответить
Акмаль 18 июля 2020 09:12
Меня лично бесит размер фронталки а51. Она реально мелкая и выглядет как-то нелепо на таком дисплее.
0 Ответить
Ne'mat 07 октября 2020 07:20
А30 А50 А51 все хороши
0 Ответить
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