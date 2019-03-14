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Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50
Дисплей
67
Производительность
41
Батарея
74
Камера
65
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Премиальный дисплей со встроенным сканером отпечатков
  • Безграничный дизайн отличной сборки
  • Умеет делать сверхширокоугольные и портретные фото
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Градиентные цвета раскраски корпуса
  • Фронтальная камера лишена автофокуса
  • Нет стереодинамиков
  • Пластиковый корпус

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А50
67

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.2%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
543 нит
  • AMOLED-экран со всеми ее преимуществами, включая беспрецедентную контрастность.
  • Современная панель с эффективным фильтром синего излучения.
  • В Samsung A50 есть функция Always On Display для отображения актуальной информации на выключенном экране.
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A50
Инфо
Высота 158.5 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 166 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.2%
  • Края задней крышки закруглены, поэтому смартфон не впивается в руку и плотно лежит в ладони.
  • Есть встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, и в большинстве случаев он мгновенно разблокирует дисплей, хотя иногда бывают задержки.
  • Вместо сенсора отпечатков можно использовать сканер лица.
  • Тонкие рамки на Galaxy A50 создают эффект безграничности.
  • Пластиковая крышка хоть имеет стильное глянцевое покрытие, но тактильные ощущения от нее не очень приятные.
  • Крышка царапается чуть ли не с первого дня использования, а спустя несколько месяцев она полностью покрывается мелкими царапинами.
41

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А50 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1712
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5332
Geekbench 5 (одноядерный)
334
Geekbench 5 (многоядерный)
1202
AnTuTu Benchmark 7
146642
AnTuTu Benchmark 8
170475
  • Быстродействия Samsung A50 хватает для повседневных задач с головой.
  • Смартфон уступает конкурентам в плане многозадачности, особенно тем, что построены на процессоре Snapdragon.
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 22 ГБ
  • Актуальная версия операционной системы с функциональными возможностями как у флагманских смартфонов.
  • Интерфейс оптимизирован под управление одной рукой.
  • Поддерживает темы, разработчики предлагает широкий выбор оформления пользовательского интерфейса.
  • В смартфоне есть много приложений, которые нельзя удалить.
  • В некоторых приложениях Samsung есть реклама.
74

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:16 ч.
Время просмотра видео
15:49 ч.
Время разговора (3G)
24:31 ч.
  • Емкий аккумулятор, которого хватает почти на 2 суток автономной работы Samsung A50.
  • Samsung Galaxy A50 не умеет заряжаться беспроводным путем.
  • Батарею нельзя заменить самостоятельно, и через год или два вам придется обращаться в сервисный центр, чтобы вернуть былую автономность устройства.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A50
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
85
Качества видео
79
Итоговая оценка камеры
83
  • Основная камера обладает широкими возможностями, включая анимированные эмодзи дополненной реальности, умную оптимизацию сцен, замедленную съемку и портретную Live Focus.
  • Фотографии получаются качественными и детализированными, особенно в дневное время.
  • Помимо портретной съемки, есть широкоугольная. Угол охвата большой, вы будете удивлены, сколько всего может поместиться на одном снимке.
  • Приличное качество видеозаписей как на основную, так и на фронтальную камеры.
  • Максимальное разрешение видео на Самсунг А50 - Full HD.
  • Нет автофокуса фронтальной камеры, из-за чего снимки могут получаться смазанными.
  • Сильно падает качество фотографий в условиях слабого освещения.
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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
75

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
70.7 дБ
Звонок
82.3 дБ
  • Громкий звук из динамика.
  • Нет стереодинамиков, из-за чего качество звучания могло бы быть лучше.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A50 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A50

FAQ - Ответы на частые вопросы

Боится ли данный смартфон воды?

- Да, Samsung Galaxy A50 лишен защиты по стандарту IP68, и, следовательно, его нельзя погружать в воду.

Можно ли установить две SIM-карты и microSD одновременно?

- Самсунг А50 поддерживает установку двух SIM-карт и одной карты памяти microSD. Другими словами, вам не придется выбирать между второй SIM и возможностью расширения памяти.

Умеет ли гаджет записывать 4K-видео при 60 кадрах в секунду?

- Нет, максимальное разрешение записи видео равно 1920 на 1080 пикселей, а частота — 30 кадров/с.

Чем Samsung Galaxy A50 отличается от A30?

- У них есть много общего. Например, оба смартфона оборудованы большими 6.4-дюймовыми экранами Infinity-U, имеют по 64 ГБ памяти и аккумуляторы на 4000 мАч. Оперативной тоже одинаковое количество, однако сканер отпечатков пальцев в Galaxy A30 находится на тыльной стороне, а в Galaxy A50 — встроен в дисплей. Еще они предлагают разный уровень производительности: младшая модель получила процессор Exynos 7904, а старшая более производительный Exynos 9610.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2466 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (87)

Павел 25 августа 2020 11:21
Отпечаток пальца нестабильный, срабатывает с первого раза только если палец сухой и чистый при температуре + 10-30 градусов сельсия, и если область сканера тоже чистая.. Яркости экрана на солнце нехватает. яСвязь gsm и 3-4g тоже оставляет желать лучшего.. В остальном всё вроде норм
+6 Ответить
Дима 06 августа 2020 15:46
Телефон на 3 сеть не тянет интернет не везде не тянет я бы лучше не брал его
+2 Ответить
Андрей с 17 мая 2020 18:29
Пол года пользуюсь, после хонор 9 лайт, Самсунг а50 лучше. Камера очень хорошая, единственное датчик в экране немного хуже срабатывает.Больше минусов и нет!
+20 Ответить
Сергей 04 апреля 2020 11:36
Когда выйдет Android10 на а50
+43 Ответить
Алмас 14 апреля 2020 12:09
Лучше не обновляй!! лагать начал до жутиии
+20 Ответить
Егор 03 апреля 2020 15:04
Кстати у него есть ещё один фишка,если включить фонарик или вспышку,то в темноте ли даже днем будет хорошо заметно на задней стороне телефона как его рамки светятся это правда очень классно
+22 Ответить
Ванек 12 марта 2020 10:44
Купил в сентябре того года работает на 5+ постоянно смотрю фильмы сижу в соц сетях батарею держит железно вопщем смартфон 🔥👍я доволен в целом
+19 Ответить
Маша В. 03 марта 2020 17:26
Здравствуйте, кто мне скажет, что делать, у меня а50, купила за 17000, уже 3 месяца, вроде все в порядке, но связь ловит очень плохо, в одной комнате хорошо, а как захожу в другую, то все, пропала связь???
+77 Ответить
Иван 24 марта 2020 11:52
Маша, возможно у вас в доме плохая связь. У меня тоже А50, и у меня проблем с этим нет.
+7 Ответить
Василий Алибабаевич 01 апреля 2020 02:55
Оператор сотовой связи не лучший,сигнал не пробивается,!
+4 Ответить
Виктор 27 августа 2020 07:19
У меня также. Это слабая связь. Где то проходимость лучше,где то хуже.
+3 Ответить
Светлана 28 февраля 2020 06:33
Не покупайте это го.....но! Через пол года использования появилось пятно, отпечаток пальца не работал с самого начала!!!! С телефоном обращалась бережно , не роняла. В сервисном центре отказали в гарантийном ремонте. Очень разочарована в самсунге
+42 Ответить
Ольга 08 мая 2020 22:39
Согласна с Вами...мне тоже отказали в гарантийном ремонте!
+5 Ответить
Александр 22 февраля 2020 21:04
Отсканируйте один и тот же палец несколько раз .....и будит сканер работать мгновенно
+20 Ответить
Павел 25 августа 2020 10:51
Причём тут мгновенность срабатывания? Косяк в том что он вообще не срабатывает со всех 5ти попыток, если палец влажный, или пыльный, или ты на холоде находишься..
+2 Ответить
Viktor 15 февраля 2020 06:30
Народ кто скажет а50 поддерживает 2к изображение?
+14 Ответить
Авен 19 февраля 2020 19:06
Да 4к тоже поддерживает
+4 Ответить
Алексей 19 января 2020 04:29
Запись видео 4К возможна, но только в скаченных приложениях, например в "Best Kamera".
+8 Ответить
Роман 11 января 2020 20:45
Ужас. Медленный до безумия после ми ноут 5. Отпечаток работает через раз, напичкан ненужными прогами. Батарея отстой! Звучит как первые сотовые! Короче Китайцы уделали Корейцев!!! Пишу с него и то мучаюсь! Не рекомендую
+40 Ответить
Эльдар 12 января 2020 22:28
На счет медленный это очень спорно. Отпечаток после обновлений работает очень быстро, ненужных прог не нашел. Батреи хватает на 10-12 часов просмотра видео. Экран лучший в сегменте до 35к.
+30 Ответить
Привет 26 февраля 2020 16:03
Взял редми ноут 8 про. Вот только сейчас познал что такое нормальный аккумулятор ( у меня обычно 50% уходит за день активного пользования) 3 месяца полет отличный... Сканер отпечатка идеально работает, все открывает быстро, Ютуб тащит без проблем, минусов вообще нет... Зашёл почитать что тут бывает с а50 т.к. сестра с мужем купили за 13000 перед новым годом по а50 -му.... Ещё прикольная фишка на сяоми- ИК порт теперь смартфон стал пультом от теликов)))
+8 Ответить
Юрий 02 мая 2020 14:22
Я не знаю почему у вас так плохо работает, но у меня отпечаток очень быстро работает, я сканирую и быстро провожу в верх, 0.1 сек
+2 Ответить
Даня 08 января 2020 06:44
Лицо распознает сразу, отпечаток тоже, надо просто пленку снять, ненужные приложения сведены к минимуму, с клавой все тоже норм, экран офигенный, за эту же цену мог взять айфон 6, который уступает по объему памяти, разрешению и площади экрана, яркости дисплея,количеству ядер, количеству гб оперативки, времени использования батареи, быстроте зарядки, и по мне A50 тупо красивее, тут есть комменты о том, что их недоудовлетворил A50 по количеству приложений ненужных, плохой камере и т.д., все понимают, что у любого телефона есть недочеты, ну а что мешает нормально проверить его перед покупкой, в магазинах это не запрещяется.
+14 Ответить
Джамшид 02 января 2020 14:54
Не знаю, лагал PUBG, но отдал его на починку, хотя и требовали 8 тыс. Не купил редми, влюбился в а50. Наверное бракованный попался, сам удивился ведь отдали мне его за 12 тысяч руб.
+19 Ответить
Максим 01 февраля 2020 08:30
У меня также есть PUBG, у меня а50, и PUBG ни разу не лаганул!
+7 Ответить
Зиля 29 декабря 2019 07:59
Купила А50 и меньше чем через 3 недели экран потух. Отнесла обратно в салон, просто поменяли экран. Хоть мне не прикольно платить немаленькие деньги за бракованный товар. Клавиатура работает отстойно. На китайце сяоми быстрее и удобнее. Камера хоть и четкая, но всегда смазываются фото, нужно не дышать во время съемки. Отпечаток пальца не распознается. Лицо распознает, но не всегда и сразу экран не открывает. Дурацкие ненужные приложения , и нет саоего скриншота. Пришлось скачать. И скаченные неудобны в использовании. Плюсы : память128гб. Но это в любом телефоне может быть.
+20 Ответить
Виктория 09 января 2020 21:59
1. Можно выключить свайп после определения лица 2. Скриншот, как и на подавляющем большинстве смартфонов, делается одновременным нажатием кнопки питания и у уменьшения громкости. Так де можно включить жест, при котором скриншот делается после проведения тыльной стороной ладони по экрану.
+12 Ответить
Кеков 20 января 2020 14:07
Вообще-то там есть свой скриншот. Кнопка уменьшения громкости и кнопка блокировки. Просто нажать одновременно надо.
0 Ответить
Джамшид 28 декабря 2019 11:50
У меня был а30. Нечаяно разбил его, потом купил а50 т.к за починку требовали 7 тыс. рур. Ооооооооочень пожалел, что купил это дерьмо. Во первых я перечислю плюсы моего а50. 1 Хорошая камера, друзья завидуют. 2 Датчик отпечатков пальцев на экране. Минусы: 1 дерьмовая скорость у отпечатков. 2 Еле тащит, сильно лагает. 3 Зарядки хватает на 10 ч. 4 Интернет медленно работает. 5 Клавиатура лагает. И это ещё не всё. Просто лень писать на а50, которым я пишу сейчас. У моего друга а30, сравнили чей быстрее и побеждает а30. PUBG у а30 работает круто, а у а50 без энергосбережения чётко лагает, 5 баллов. Всем людям желающим купить а50, советую отказаться, т.к может попасть подделка. Я не говорю, что а50 отстой, просто не рискуйте, вдруг купите подделку. Сейчас планирую купить китайского дракончика redmi note 7, он то настоящий МООООООНСТР!
+17 Ответить
Куантай 28 декабря 2019 18:11
А30 не для пубга. Там толька 30фпс. На а50 60 фпс есть. Не знаю откуда ты брал а50, но все техноблогеры сравнили а30 и а50 по скорости и а30 просто сливал Редми Ноут 7 быстрее потому что там оптимизация под снапдрагона. А50 дисплей лучший на своём сегменте. 4 месяца пользуюсь а50 и все норм. Но проблемы с мобильным данным было но потом починили.
+19 Ответить
Сам 01 января 2020 11:16
Не знаю каким образом у тебя лагает PUBG, у меня стабильно 40-60 фпс на максималках)
0 Ответить
Алекснадр 13 января 2020 15:12
Прикол в том, что А50 производительней redmi note 7
+5 Ответить
Александр 23 февраля 2020 22:29
Я с тобой поспорю на счет а50. работает идеально, по сравнению редми нот 7 у жены такой.и она мне завидует.а завидует и по производительности и по работе интернета и по камере а самое главное в редми нет NFC
+6 Ответить
Привет 27 февраля 2020 10:23
Александр, Александр, думаю что смарт вашей жены переживёт ваш а50.... Да и что тут сравнивать,. Сколько вы отдали за а50 и сколько стоит редми 7... Скорее всего на много дороже... От этого и функций больше)
0 Ответить
Draxeera 28 декабря 2019 06:30
Купила а50 в июне, прошло полгода и нареканий никаких. Батарея держит в обычном режиме(интернет, звонки, музыка) около 14 часов, если просто звонки музыка то 1.5 дня. Да, звук динамиков бы хотелось получше, но поскольку 80% времени музыку слушаю в наушниках, то не мешает. Шустрый, игры тянет хорошо, не лагает. Со сканером отпечатков еа момент покупки была беда, но обновления картину исправили, правда все равно не пользуюсь им. Так что советую
+14 Ответить
Марина 08 декабря 2019 23:02
У меня проблема с интернетом на А50. Показывает 4G, однако скорость 0. Даже картинки в вайбере не грузятся, что уж говорить про видео. Испытали абсолютно всех мобильных операторов, результата нет. В магазине сказали обратиться в сервисный центр для диагностики, но там отказали. Может кто то даст совет, что делать?
+25 Ответить
Сергей 15 декабря 2019 09:41
Такая же приблемма . Не нашли в чем проблема?
0 Ответить
Марина 22 декабря 2019 15:03
Сергей, Нет, увы. Пока мучаюсь дальше.
0 Ответить
Марина 28 декабря 2019 15:34
Сергей, Нет, увы, после НГ наверное сдам в сервис всё-таки.
0 Ответить
Артем 06 декабря 2019 16:55
Хороший телефон. Не понимаю некоторых претензий к нему. Сканер поправили с обновлениями и он стал работать лучше намного. Камеры хорошие а в ночрое время любой телефон за эти деньги не будет снимать как кинокамера. Оболочка очень удобная и понятная. Взял его потому-что телефон предлагает все и нет никаких огранечений. Он ни в чем не лучший но все чтр нужно в нпм есть и не нужно ри с чем мирится
+8 Ответить
серая мышь 30 ноября 2019 17:21
Купили родственнику А50 2019г, по сравнению с А3 2015г отстоище. Ярлыки скругленные, проводник еле нашел, он прятался в отдельной папке самсунг. Нет индикации заряда аккумулятора. Камера конечно лучше но мне хватает 8Мпл. На свой А3 не поменял бы.
+42 Ответить
111 18 декабря 2019 22:50
Господи, что вы такое несете? Вы это серьезно? Скругленные углы? Индикация зарядки? Проипроводник вообще молчу. Это все настраивается. Если руки растут с нужного места.
+46 Ответить
Ебло на ноль 28 февраля 2020 15:07
Индикатор зарядки 🤣ору , даже покапаться в настройках лень уже ,
+9 Ответить
Alex173 22 ноября 2019 11:31
Поменял Sony XA ultra на Samsung A50, пожалел, что разбил Sony.
+10 Ответить
Алексей 15 ноября 2019 09:35
Телефоном пользуюсь два месяца! проблем не было, батарея держит два дня если не висеть в ютубе! Два минуса которых заметил я это сканер отпечатка пальцев работает плохо и при разговоре вкл.экран
+19 Ответить
Romik78 08 ноября 2019 16:12
Телефон два месяца в эксплуатации. Могу сказать хотелось бы и лучше но больше склоняюсь к гов_ отелефону. В кармане лучше не носить Экран постоянно включается и начинает жить своей жизнью. Отговорки продавцов что это очень чувствительный экран очень впечатляет!!!! При просмотрах галереи начинает блымать то включается то выключается хреень какая та раздражает жуть! Звук просто отстой! Короче хотите гемор купите и наслаждайтесь. Уже задумался о покупке другого и явно не самсунг!
+6 Ответить
Ольга 06 января 2020 09:48
Что бы экран не включался нужно в настройки экрана зайти и поставить так как вам удобно....шо за люди... разберитесь сначала потом пишите
+9 Ответить
Владимир 07 января 2020 08:36
Ольга, Пользуюсь телефон месяц 6/128 проблем нету отпечаток немного сырой но для экранного это нормально игры идут хорошо перешёл с редми пять не жалею
+4 Ответить
Tem121 22 февраля 2020 14:05
Зайди в настройках в дополнительные функции в движения и жесты и отключи пробуждение при двойном касании и включение при поднятии
+2 Ответить
Артём 06 ноября 2019 19:14
Что за головнеки у вас, хороший телефон, плохо что от пыли и влаги защиты нет , а так в идеале бюджетный телефон я его за 14.000 взял в евросети отдал б/у телефончик кнопочный и с 19.999 зделали скидку ,очень хорошо.
+11 Ответить
Дмитрий 19 октября 2019 22:20
Купил этот ужас 2 месяца назад... Отпечаток едва работает, нужно прикладывать палец 3 раза. Аккумулятор тут точно не 4000, а вот в 3000 я еще поверю, но не может он при обычном использовании (написать, позвонить, послушать музыку) отрубиться за 10 часов, даже мой старый Самсунг Нот 5 намного дольше жил. Производительность тут хорошая, не спорю, но все же Снап более лучше (по крайней мере в FPS). Камера тоже хорошая, но ею я редко пользуюсь. Про динамики молчу.... Звук как из ведра если слушать на 70%, без наушников никак. Задняя крышка, это что-то с чем-то царапается из не откуда, вся крышка в царапинах (а чехол не моя тема, телефон должен без этого быть прочным) Это было моей последней каплей в плане крышки и я просто отдал этот телефон и поменял на Нормальный, хоть и китайский Xiaomi Note 7! Там нету таких минусов из вышеперечисленных и камера замечательная в 48 мп, и я заметил что в играх он тащит гораздо быстрее нежели Самсунга. Так что я больше никогда не повернусь в сторону Самсунг... Эпл и Сяоми максимум.
+38 Ответить
Владимир 28 октября 2019 15:04
Во все требовательные игры играю на A50 и работает отлично, батарея отличная, два дня обычного использования, вы купили китайскую подделку)
+34 Ответить
Дмитрий 31 октября 2019 17:24
Владимир, Может быть и так, консультанты и такое могут, но повторять свои ошибки не собираюсь сижу в Xiaomi да и пусть
0 Ответить
Михаил 07 октября 2019 12:51
Офигенный телефон. Батарейки хватает гдето часов на 35, камеры отличные. Про отпечаток, мне еще консультант сказал, что он подглючивает. Но в целом, мобила на высоте. Стильный, удобный, функциональный. Только скользкий. Чехол нужен.
+41 Ответить
Саша 04 ноября 2019 20:57
Камера отстой, звук отстой, иногда сильно греется, в кармане все время само все нажимается. Получил телефон от работы, поэтому и терплю
-2 Ответить
Юрий 26 ноября 2019 16:31
Самсунг очень часто выкатывает обновления, в которых есть улучшение алгоритмов распознавания отпечатка. Так что это дело времени глючащий сканер.
+9 Ответить
Аида 07 октября 2019 10:27
Телефон понравился. Очень быстро заряжается, батарейки хватает надолго. Отличная камера. Для меня - единственный минус - тихий звук ( в сравнении с айфоном, я меломан).
+14 Ответить
Султан 04 ноября 2019 19:14
Регион поменяй на сингапур
+12 Ответить
Саша 04 ноября 2019 20:58
Вы наверное не видели хороших камер
+1 Ответить
Rover 05 октября 2019 17:01
Хороший, но камера 25×8×5 по сравнению с А5-2017,х...ня
-3 Ответить
Мышь 25 ноября 2019 14:30
При всем уважении, у А5 2017 года камеры - самое слабое место. Более бесячих камер не видела, хотя в целом девайс огонь. 2 года с ним хожу) Стоит менять на А50?
+7 Ответить
Андрей 03 декабря 2019 20:49
Мышь, Я поменял А5 2017 на А50. Конечно лучше. А5 уже не воспринимается серьезно)
+3 Ответить
User 17 декабря 2019 13:16
Мышь, Какое совпадение, но у меня тоже был А5 2017г, сгорел процессор. Поменяли на А50, в принципе всё супер, камера точно лучше. После А5 особое впечатление на экран и память.
+4 Ответить
Светлана 26 января 2020 05:31
Андрей, Да вы правы у меня а5 тоже есть, уже устарел физически и морально, тоже взяла а 50.
+1 Ответить
Егор 27 января 2020 11:20
Светлана, Где-то я с 5s 😭. Думаю поменять на а50. Стоит ли ? Думаю 👍 да!
+2 Ответить
Данил 27 сентября 2019 20:27
Телефону 5 месяцев сегодня перестал работать дисплей
0 Ответить
Гешик 05 сентября 2019 20:54
Начал пользоваться в середине мая (все было ОК) зарядки хватало на 1.5 суток , сейчас заряжают два раза на день !!!!!! Очень огорчил самсунг,а он у меня с первой модели
-1 Ответить
Виктор. 26 августа 2019 18:20
Очень хороший телефон. Прекрасный дисплей, очень шустрый, фотографии отличные, звук г....но ,но я не меломан. Две недели в отпуске на пляже,не выпускаю из рук. Батарейка держит, сильно не греется. Цена для такого аппарата нормальная. Соотношение цены и качества 5-звезд. В отеле плохонький вай фай - А50 работает, два Айфона 5s и Xr , даже не удобно сказать, вообще нет.
+12 Ответить
Елена 17 августа 2019 11:18
Народ, читайте инструкцию, скрин делается очень просто, можно по старинке, две боевые клавиши нажать или провести ребром ладони слева на право, и все Телефоном пользуюсь пока 10 дней, минусов не заметила, батарея держит сутки, при активном интернете, при играх на день хватает, на солнце экран видно отлично, звук громкий, а вот ОЗУ занято много места. Не нашла возможности переносить игры , фото и видео на карту памяти, может не до конца разобралась. А так за такую цену вполне отличный аппарат.
+23 Ответить
Ольга 09 января 2020 18:58
Что то не получается ребром ,научите пожалуйста.
0 Ответить
Александр 13 января 2020 15:19
Ольга, Нужно сначала включить эту функцию в настройках телефона
0 Ответить
Johnatan 17 августа 2019 02:08
Телефон устраивает на 98%) много непривычно, настроить под мои извращение вкусы-много времени потратил. Зато радует меня этот мустанг с каждым днём! Из недостатков: 1.пластик реально нежный, царапается довольно легко,( а наш народ и шарик из титана сломать может, поэтому сразу докупать стоит все защитные опции) 2.высокая степень безопасности, и политика Самсунг шагу не даёт сделать в глубоких настройках (зато даже жопорукий прошивальщик за три раза(!) всего лишь заставил его самовосстановится-я такого не видел. 3. Лично мне не хватает ёмкости аккумулятора, но это мои заморочки-до этого был 6500 мА/ч. вывод: аппара8не для хакера, но для юзера-идеален. (Я бы назвал слоган для Самсунг а50-" не думай, Хозяин, я уже все придумал! - твой Самсунг!..")
+3 Ответить
Виктор, г.Беэр Шева, Израиль. 10 августа 2019 13:54
Прекрасный смартфон, после китайского АЗУС - лучше не придумаешь. Проработал у меня без замечаний при температуре воздуха до 44 градусов. В настоящее время его у меня спёрли. Завтра иду покупать такой же. Жаль что нет на нём ушка для стального тросика (для фиксации к карману).
+7 Ответить
Алена 20 июля 2019 22:53
Купила самсунг галакси а 50 вчера пока все устраивает.мне нравится грузит хорошо смотря от сзязи и где живете в деревне или в городе.камера отличная тройная.и батарея хорошая держит хорошо.яркий экран.не греется.минусов не вижу
+6 Ответить
Наргиз 03 ноября 2019 09:08
Вы покупали получается в июле а как он сейчас? Не Лагает, норм всё?
+8 Ответить
Павел 13 июля 2019 01:19
купили с супругой 2 телефона А50 16.06.19 итог 10.07 отказал мой и на следующий день супруги телефон. они просто стали спусками из пластмассы. вызов идет но телефоны не реагируют вообще ни как- ни вибрации ни подсветки экрана ощущение что они отключены. Вот и думай теперь что это. предыдущий отзыв тоже подобен.возможно партия такая а может просто качество Самсунг упало.
0 Ответить
Наталья 05 июля 2019 09:37
А 50 в отличии от предыдущих моделей самсунг оказался ужасным за 2 месяца 2 разных (НОВЫХ) телефона с одной и той же проблемой телефон либо совсем отключился, либо я вроде как в сети но на звонки не реагирует и вообще не подает никаких признаков жизни ... за 20 лет пользования телефоном этой марки я всерьез задумалась о покупке ЯБЛОКА .разочарована..... телефон покупался в сети цитрус
0 Ответить
Алекснадр 13 января 2020 15:22
Какой нахрен 20 лет?
+4 Ответить
Аваз 03 июля 2019 17:55
телефону еще нет месяца сегодня завис, все перепробовал не реагирует... на заставке показывает часы и все, время остановилась на 11:55 )))) впечатления так себе....
-2 Ответить
Фаррух 28 июня 2019 15:39
Здраствуйте в A50 самсунг Попала вода в динамик или зарядку, делал всё по инструкции, может-ли в дальнейшем навредить телефону? В данное время динамик не чисто хорошо играет музыку как раньше.
-4 Ответить
Олег 18 июня 2019 08:32
Телефону полтора месяца уже под чехлом сильно заметны царапины пластик плохого качества
+3 Ответить
Kholov 16 июня 2019 07:49
Преимущества: - очень хорошая основная ( задняя ) камера, - быстрая производительность, - достаточный объем памяти для работы, - крутой дизайн экрана, - хороший дизайн пользовательского интерфейса. Недостатки: - нету функции ограничения доступа приложений к интернету, - отсутствие функции " Ускоритель Сети " - отсутствие обработки видео в "Галерее",(присутствует только обрезка видео), ВИДЕО).
+23 Ответить
Николай 14 июня 2019 12:32
Сам телефон очень классный. Тянет почти все игры, которые я качал. Слов нет, улёт. Рекомдую.
+8 Ответить
Серёга 08 июня 2019 08:21
Очень хороший телефон. Камера четкая отпечаток быстро реагирует. Батареи на 3 дня хватает и с безрамочным экранам очень удобно смотреть кино или сериал.
+3 Ответить
Алияр 05 июня 2019 05:54
Телефон хороший в соотношении цена/качество. Взял черный цвет, всем советую - очень красиво переливается, хотя и собирает отпечатки. Камера сносная. Батарея отличная. Не понимю тех кто жалуется на то, что телефон работает больше 8 часов. Есть ли в 2019 году хоть один нормальный смартфон, заряда которого хватало больше чем на рабочий день и кому это вообще мешает. Сканер отпечатка откровенно медленный. Надо было добавить его на заднюю панель. Самсунги решили выежнуться и добавили в средне-бюджетный телефон дешёвый сканер, хотя это и дало большой хайп устройству. Звук на 3. Нет стерео. З вонить очень неудобно. Хотя я не считаю телефон основной функцией телефона. В комплекте идут очень неудобные наушники из 2010 года с коротким и длинным шнуром. Лучше бы они его не добавляли и улучшили качество звука. Производительность ок. Играю в PUBG на максималках 3-4 игры. После смартфон сильно нагревается и это в полне нормально и не является проблемой. На последнем обновлении тупит клавиатура, жду пока допилят.
+10 Ответить
Андрей 30 мая 2019 21:47
Телефон раз в день обязательно виснет,когда зависает греться ни на что не реагирует,только приходиться перезагружать!Еще выплывает ошибка приложение "UI" не отвечает и начинает зависать!Отдавал в сервис , там ни чего не могут сделать ! Телефон не рекомендую !
-2 Ответить
Зульфия 27 мая 2019 20:29
Телефоном пользуюсь около двух месяцев. Зарядки хватает на один день, не играю чисто переписки. Фото на улице делает не плохими, чем в прмещении. До этого телефона был Sony, скажу честно на нём фото мне нравились больше)). Вообщем не плохой телефон.
0 Ответить
Акмаль 27 мая 2020 11:23
У вас китайский вариант или индийский ?
0 Ответить
анна 20 мая 2019 23:01
почитала отзывы. такое впечатление, что у всех разные телефоны. в меня одна претензия, перечёркивает все плюсы. меня плохо слышат. не громкость, с внятность и чёткость, иногда булькает. доказать непригодность невозможно... только нервы трепать (из меня делают дуру, но собеседники твердят одно и тоже,). в остальном заявленные характеристики рабочие.
+4 Ответить
Ольга 17 мая 2019 09:22
Отличный телефон. Камера супер. В вечернее время светлые снимки. Учитесь пользоваться настройками! Не тупит. Шустрый. Один минус - бывает не распознает отпечаток.
+7 Ответить
Денис 15 мая 2019 20:26
Купил себе этот ужасный телефон. После хуавый нова, этот Самсунг меня бесит и раздражает.... Скринштонов нет.экран тупит. отпечаток лучше бы не позорились.связь принимает очень плохо.звук ужасный. батаркя на 8-10 часов.
-1 Ответить
Елена 13 мая 2019 17:03
Заряд батареи вообще не держит!за 8 часов 90% ушло, ни в какие ворота!Мой старый сяоми четырехлетний и то два дня пользования выдерживал.Подскажите, что можно сделать...(
+3 Ответить
Юлия 12 мая 2019 13:00
Покупала телефон для работы, очень важна была камера. Так как я мастер ногтевого сервиса. Столкнулась с такой проблемой, перенасыщяет все розовые и красные оттенки цветов, делает их ярко оранжевыми или малиново красные! Для меня это катастрофа! Подскажите что можно сделать ?! Все настройки перепробовала, нечего не получается. С момента покупки прошло недели три, вернуть не успела в течение положенного срока! Для моей работы телефон совершенно не подходит!
0 Ответить
Марина 05 ноября 2019 06:47
Когда фотографируете меняйте угол наклона камеры.
0 Ответить
Diya 10 мая 2019 13:24
Очень хороший телефон зарядки хвотает на долго и быстро зарежается,большой экран без рамок идеально для просмотров.
+1 Ответить
Яна 06 мая 2019 12:40
Телефон сам по себе отличный, претензий практически нет. Разве что динамик плоховат. Хочу сказать по-поводу фронтальной камеры. Она отличная только при хорошем освещении. Когда света не так уж и много, картинка размыта, не имеет резкости. Автофокуса никакого. Учтите это при создании обновления. А так - телефон пушка
-1 Ответить
Света 05 мая 2019 18:06
что лучше взять а8+ или а50? скажите пожалуйстааааа, на днях буду брать, но не знаю какой. до этого был j7
-45 Ответить
Сергей 30 декабря 2019 02:00
Да j7 если без игор крутая штука)
+2 Ответить
Евгений Николаевич 21 апреля 2019 15:20
Купил в комплектации 4/64 синего цвета, поюзал 2 дня. Внешне стильный, маленькая каплевидная фронталка - хорошее решение. В Беларуси у оф. диллера брал за 680 рублей, редми нот 7 стоит 600 руб. Основная камера хороша, но ночная съёмка средненькая. Фронтальная камера - ничего необычного, при одинаковых 25 Мп уступает по качеству основной камере. Иногда подтормаживает сенсор отпечатка пальца, рекоммендую сразу сделать по нескольку вариантов отпечатков одних и тех же пальцев в разных положениях. И конечно чехол обязателен, отпечатки собирает на “ура”. Само собой Горила Глаз 3 - это мало, ip68 не хватает. Звук динамика так себе, а в наушниках отлично звучит. В остальном телефон за свои деньги хорош. Есть и NFC, и 3,5мм разъём, отличная батарея (почти не выключая, пока настраивал и ставил приложения, синхронизировал со старым LG, залипал в Ютуб, юзал в общем часов 10, ушло 70-75% батареи). Достаточно шустрый и приятный, пока не жалею, что взял. Плюс хорошо, что можно ставить и 2 симки, и флешку, не надо выбирать. И в руке лежит удобно.
+78 Ответить
Александр 20 апреля 2019 11:17
А есть ли на этом Самсунге индикатор событий в виде мигания индикатора или экрана?
0 Ответить
Гриша 24 октября 2019 06:55
Конечно есть, и в виде мания и в виде калия.
-2 Ответить
Нур 19 апреля 2019 05:12
Датчик распознания отпечатков лагает, при включении просмотра видео в Инстаграм зависает предыдущее публикация, при наборе СМС текста сенсор тоже разочаровал тоже немного лагает. И это в начале, а что будет дальше?
+2 Ответить
Иван 16 апреля 2019 21:35
Ребят вы напишите цену, либо это я слепой, либо гугл, зажрался либо вы зажрались, так норм
+3 Ответить
Александр 16 апреля 2019 17:33
Не пользовался и двух недель, стала отклеиваться в углу крышка аккумулятора, сдал в магазин на проверку качества, жду когда вернут, сканер через бронестекло работает хорошо, без контактная оплата через гугл отлично, внешний динамик слабоват, операционка шустрая, даже не знаю рекомендовать или нет.
+4 Ответить
Александр 15 апреля 2019 20:38
Быстро собирает царапины на задней части, у всех так?
-84 Ответить
Игорь 15 апреля 2019 04:57
Сканер отпечатков пальцев - отстой, Samsung Pay работает отвратительно, не вытаскивает с нижнего экрана карты оплаты, как выход из положения установил иконку на первый экран, а в остальном все супер камера и аккумулятор на твёрдую пятёрку.
-1 Ответить
Ораз 11 апреля 2019 12:17
Купил А50, пользовался 5 дней просто не включается, очень расстроиться по иуду поменяю на другой смартфон
0 Ответить
Федр 11 апреля 2019 01:14
Он тянет фортнайт? Пожалуйста скажите
+121 Ответить
Аноним 09 апреля 2019 17:38
Почему на всех отзывах минусы?...
+51 Ответить
Кэт 09 апреля 2019 11:44
Мне очень понравился А50, замедленная и ускоренная видеосьемка, супер, качество фото достойное, батареи хватает на день-полтора.
-77 Ответить
Инкогнито 09 апреля 2019 03:29
Слабая батарея,видимо оптимизация пока плохая.
-38 Ответить
Милана 07 апреля 2019 20:31
Плюсы: Хорошая камера. Очень красивый. Много GB. В пятницу купила, уже в Воскресенье телефон настроен (полностью) Батареи хватает на полтора дня Утром зарядила до 70% выехала-70% слушала музыку, играла в игры около получаса-69% через час возвращалась домой 67% Если сложить всё время провождения в телефоне- за 2 часа 3% (очень экономно) Минусы: Долго заряжается( НО БАТАРЕЯ ТРАТИТСЯ ОЧЕНЬ МЕДЛЕНО) Минус ДЛЯ МЕНЯ телефон часто не помещается в карман( во всех куртках очень маленькие карманы) !!!!!!!ВПРИНЦИПЕ ТЕЛЕФОН ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ!!!!!!!!!
+69 Ответить
халу 06 апреля 2019 09:43
хорошая труба полная зарядка хватает на полтора дня спокойно. Тянет все и не греется, все плюсы. Один минус звук так себе не очень громкий. В наушниках все ровно. И еще в моем регионе пака , что нет ни бронь стекла ни чехлов.
-83 Ответить
Програмист 05 апреля 2019 20:50
Нету в наше время ip 68 значит смартфон не о чём
-42 Ответить
Арман 05 апреля 2019 14:05
Какой же бред вы тут пишите. Телефон огонь на свои бабки. Батареи хватает на день реально активного пользования (мессенджеры, фото, видео). Телефон не греется. Короче тупые заказные комменты.
-95 Ответить
Алексей 21 октября 2019 20:42
сам ты тупой, говнофон это, а не смартфон, и греется и тротлит, и батарея отстой, и камеры ужасные, процессор просто паскудный, как и звук, крышка задняя собирает отпечатки даже от света лампочки, а если подует ветер, то **** катастрофа, того и гляди расколется. Так что не **** и не **** купленный или работник самсунга
0 Ответить
Старк 03 апреля 2019 18:14
Обман по батареи, даже если на сильно нагружать хватает его около 6-8 часов,при разговорах по видео,так вообще хиленькая батарея+экран сильно греется!!!разочаровался(((
-71 Ответить
Сергей 03 апреля 2019 17:09
Конченный развод на счет батареи, на пол дня не хватает
-25 Ответить
Тимур Назаров 02 апреля 2019 17:20
Плохой звук в время разговора. Отсутствует ip68. Неудобно держать в руке, а через пару дней стало плохо слышно собеседника. не обманывайтесь на внешний вид неочень хороший смартфон. Лучше брать galaxy а8.
+27 Ответить
Макс 01 апреля 2019 16:09
Сегодня приобрела себе Самсунг А50. вечером буду юзать более подробно и нагружать по полной – посмотрим на что он способен, а так пока во всем гуд!
-235 Ответить
Вика 30 марта 2019 20:01
Прекрасная модель! Купили красивый,мощьный,с быстрой зарядкой! Всего за 19990
-19 Ответить
Смех 26 марта 2020 16:27
Он не стоит этих денег)))
0 Ответить
Ольга 30 марта 2019 07:32
Комплектация при покупке не полная!
-98 Ответить
Роман Папин 28 марта 2019 11:17
Реально все отлично в телефоне, особенно порадовало количество встроенной и оперативной памяти, считай как у флагманов. Экран отличный, цена для самсунга болле чем приемлема с такими ТТХ. ОДИН огромный минус, лично для меня, отсутствие IP68. Уже 2 года пользуюсь телефоном А5-2017, доволен от и до, и к водозащите привык. Теперь не представляю чтобы я отказался от этой замечательной фишки.
+149 Ответить
Гайрат Холмуродов 28 марта 2019 00:46
Мне очень понравилься, очень круто, красиво...
-50 Ответить
Наталья 27 марта 2019 11:45
Вчера купили,сегодня уже не включается!
-156 Ответить
Yoko 27 марта 2019 10:55
А телефон имеет вспышки фроналки. И еще один минус для меня – он слишком большой
-56 Ответить
Евгений 25 марта 2019 16:13
Хотел купить, пришёл в магазин, посмотрел и поюзал. Всё понравилось, но камера снимает хуже чем мой самсунг S5. Зернит сильно. Продавцы не поверили, пока сами не поснимали и не посравнивали. Если камера не очень важна, то берите, в остальном всё гуд.
-152 Ответить
Леонид 21 марта 2019 19:23
Автор, внимательнее читайте оф характеристики - лоток для карт раздельный, так что и 2 симки и карта памяти влезут,это вам не Х...ми. Видео как раз только FHD, никаких 2К или 4К
-218 Ответить
Дмитрий 20 марта 2019 13:10
Есть ли в нем светодиодный индикатор?
-306 Ответить
Анонимус 19 марта 2019 10:20
Делюсь инсайдом: на зарубежных форумах говорят что в перых партиях есть проблемы с динамиками и ютуберы, получившие образцы на обзоры подтверждают это. Будьте внимательны и проверяйте этот аспект при покупке.
-31 Ответить
Александр 18 марта 2019 16:14
IP68 в нем нет,в камерах оптической стабилизации нет! Зачем вводите в заблуждение людей? Нехорошо!
-66 Ответить
Алекс 18 марта 2019 15:47
сегодня удалось поюзать данный телефончик. что хочу сказать: 1. по тактильным ощущениям и внешнему виду он круче многих флагманов 2. камера снимает шикарно, тут самсунг как всегда рулит 3. никогда не думал что скажу это, но их новая оболочка One UI реально удобная и красивая ( притом, что я не сторонних оболочек вообще, pure android rules). Все быстро, лагов не заметил. буду ли брать себе? пока думаю, конкретно к samsung galaxy A50 претензий вообще нету, но цена... цена имхо слишком кусючая, даже для такого красавца. Те же хуавеи и ксиаоми (Redmi Note 7 зверь) можно найти не хуже по спекам за существенно (!) более низкую цену.
-80 Ответить
lexxi94 14 марта 2019 11:06
Думаю брать А50 вместо своего S7, как думаете есть ли в этом смысл? все таки флагман и середняк, хоть и новее...
-1263 Ответить
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