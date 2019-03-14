Боится ли данный смартфон воды?

- Да, Samsung Galaxy A50 лишен защиты по стандарту IP68, и, следовательно, его нельзя погружать в воду.

Можно ли установить две SIM-карты и microSD одновременно?

- Самсунг А50 поддерживает установку двух SIM-карт и одной карты памяти microSD. Другими словами, вам не придется выбирать между второй SIM и возможностью расширения памяти.

Умеет ли гаджет записывать 4K-видео при 60 кадрах в секунду?

- Нет, максимальное разрешение записи видео равно 1920 на 1080 пикселей, а частота — 30 кадров/с.

Чем Samsung Galaxy A50 отличается от A30?

- У них есть много общего. Например, оба смартфона оборудованы большими 6.4-дюймовыми экранами Infinity-U, имеют по 64 ГБ памяти и аккумуляторы на 4000 мАч. Оперативной тоже одинаковое количество, однако сканер отпечатков пальцев в Galaxy A30 находится на тыльной стороне, а в Galaxy A50 — встроен в дисплей. Еще они предлагают разный уровень производительности: младшая модель получила процессор Exynos 7904, а старшая более производительный Exynos 9610.