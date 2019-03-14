Samsung Galaxy A50
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Премиальный дисплей со встроенным сканером отпечатков
- Безграничный дизайн отличной сборки
- Умеет делать сверхширокоугольные и портретные фото
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Градиентные цвета раскраски корпуса
- Фронтальная камера лишена автофокуса
- Нет стереодинамиков
- Пластиковый корпус
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
- AMOLED-экран со всеми ее преимуществами, включая беспрецедентную контрастность.
- Современная панель с эффективным фильтром синего излучения.
- В Samsung A50 есть функция Always On Display для отображения актуальной информации на выключенном экране.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|166 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
- Края задней крышки закруглены, поэтому смартфон не впивается в руку и плотно лежит в ладони.
- Есть встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, и в большинстве случаев он мгновенно разблокирует дисплей, хотя иногда бывают задержки.
- Вместо сенсора отпечатков можно использовать сканер лица.
- Тонкие рамки на Galaxy A50 создают эффект безграничности.
- Пластиковая крышка хоть имеет стильное глянцевое покрытие, но тактильные ощущения от нее не очень приятные.
- Крышка царапается чуть ли не с первого дня использования, а спустя несколько месяцев она полностью покрывается мелкими царапинами.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 9610
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
- Быстродействия Samsung A50 хватает для повседневных задач с головой.
- Смартфон уступает конкурентам в плане многозадачности, особенно тем, что построены на процессоре Snapdragon.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
- Актуальная версия операционной системы с функциональными возможностями как у флагманских смартфонов.
- Интерфейс оптимизирован под управление одной рукой.
- Поддерживает темы, разработчики предлагает широкий выбор оформления пользовательского интерфейса.
- В смартфоне есть много приложений, которые нельзя удалить.
- В некоторых приложениях Samsung есть реклама.
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
- Емкий аккумулятор, которого хватает почти на 2 суток автономной работы Samsung A50.
- Samsung Galaxy A50 не умеет заряжаться беспроводным путем.
- Батарею нельзя заменить самостоятельно, и через год или два вам придется обращаться в сервисный центр, чтобы вернуть былую автономность устройства.
Камеры
|Матрица
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|6024 x 4024
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
- Основная камера обладает широкими возможностями, включая анимированные эмодзи дополненной реальности, умную оптимизацию сцен, замедленную съемку и портретную Live Focus.
- Фотографии получаются качественными и детализированными, особенно в дневное время.
- Помимо портретной съемки, есть широкоугольная. Угол охвата большой, вы будете удивлены, сколько всего может поместиться на одном снимке.
- Приличное качество видеозаписей как на основную, так и на фронтальную камеры.
- Максимальное разрешение видео на Самсунг А50 - Full HD.
- Нет автофокуса фронтальной камеры, из-за чего снимки могут получаться смазанными.
- Сильно падает качество фотографий в условиях слабого освещения.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
- Громкий звук из динамика.
- Нет стереодинамиков, из-за чего качество звучания могло бы быть лучше.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.27 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy A50
FAQ - Ответы на частые вопросы
Боится ли данный смартфон воды?
- Да, Samsung Galaxy A50 лишен защиты по стандарту IP68, и, следовательно, его нельзя погружать в воду.
Можно ли установить две SIM-карты и microSD одновременно?
- Самсунг А50 поддерживает установку двух SIM-карт и одной карты памяти microSD. Другими словами, вам не придется выбирать между второй SIM и возможностью расширения памяти.
Умеет ли гаджет записывать 4K-видео при 60 кадрах в секунду?
- Нет, максимальное разрешение записи видео равно 1920 на 1080 пикселей, а частота — 30 кадров/с.
Чем Samsung Galaxy A50 отличается от A30?
- У них есть много общего. Например, оба смартфона оборудованы большими 6.4-дюймовыми экранами Infinity-U, имеют по 64 ГБ памяти и аккумуляторы на 4000 мАч. Оперативной тоже одинаковое количество, однако сканер отпечатков пальцев в Galaxy A30 находится на тыльной стороне, а в Galaxy A50 — встроен в дисплей. Еще они предлагают разный уровень производительности: младшая модель получила процессор Exynos 7904, а старшая более производительный Exynos 9610.
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