Samsung Galaxy A52s 5G против A23 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2021 года Samsung Galaxy A52s 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- На 87% выше максимальная яркость экрана (806 против 432 нит)
- Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy A23 5G
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 1 год новее
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|PLS TFT
|Размер
|6.5 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|82.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|138.1%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|231 Гц
|-
|Время отклика
|9 мс
|22 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1442:1
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|165.4 мм
|Ширина
|75.1 мм
|76.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.4 мм
|Вес
|189 граммов
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый, Мятный
|Черный, Белый, Персиковый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 619
|Частота GPU
|490 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~536 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A52s 5G +14%
776
681
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A52s 5G +39%
2812
2028
|CPU
|151674
|93053
|GPU
|154573
|70312
|Memory
|71728
|54302
|UX
|118916
|95521
|Total score
|498794
|304947
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|14 FPS
|7 FPS
|Graphics score
|2464
|1205
|PCMark 3.0 score
|12014
|10157
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|One UI 4.1
|Размер системы из коробки
|26 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (53% за 30 минут)
|Да (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|1:28 ч.
|2:00 ч.
|Веб-серфинг
|09:19 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:35 ч.
|-
|Игры
|05:10 ч.
|-
|Режим ожидания
|110 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.88 Вт/кг
|1.49 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.84 Вт/кг
|1.25 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Силиконовый чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Tye-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A52s 5G более удачной покупкой.
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