Samsung Galaxy Note 20 против OnePlus Nord
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 с экраном 6.7" и чипом Exynos 990, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20
- Камера имеет оптический зум 3x
- Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Использует более быструю память LPDDR5 2400 МГц
- Стерео динамики
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus Nord
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 24% выше максимальная яркость экрана (757 против 611 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 20 и OnePlus Nord
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.2%
|86.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|161.6 мм
|158.3 мм
|Ширина
|75.2 мм
|73.3 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.2 мм
|Вес
|192 грамма
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Бронзовый, Мята, Графит
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 990
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Adreno 620
|GPU-ядер
|11
|-
|Частота GPU
|550 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2400 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Note 20 +51%
931
615
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 20 +41%
2810
1992
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 20 +62%
518056
319696
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu 8 (#27 и #122)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|OxygenOS 10.5.4
|Размер системы из коробки
|35 ГБ
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|4115 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:22 ч.
Время просмотра видео
18:15 ч.
Время разговора (3G)
25:05 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 MP + 12 MP)
|4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.359 Вт/кг
|0.9 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.366 Вт/кг
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 20 более удачной покупкой.
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