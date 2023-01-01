Samsung Galaxy S10 против A54 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10 с экраном 6.1" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A54 5G, который имеет процессор Exynos 1380 и вышел на 50 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 37% выше плотность пикселей (551 vs 403 PPI)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Тонкие рамки – на 5.18% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 82% лучшая автономность (37:29 vs 20:33 часов)
- Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Смартфон на 4 года и 2 месяца новее
- На 20% выше максимальная яркость экрана (978 против 818 нит)
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Производительность
Быстродействие приложений и системы
47
Игры
Возможности в 3D-гейминге
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|551 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1215 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.08%
|82.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.1%
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|253 Гц
|Время отклика
|4.8 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|149.9 мм
|158.2 мм
|Ширина
|70.4 мм
|76.7 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.2 мм
|Вес
|157 граммов
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Зеленый
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Samsung Exynos 1380
|Макс. частота
|2730 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.31 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Mongoose M4
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|8 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP12
|Mali-G68 MP5
|Частота GPU
|720 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~607 Гфлопс
|~608 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
697
Galaxy A54 5G +10%
769
Geekbench 5 (многоядерный)
2052
Galaxy A54 5G +31%
2692
|CPU
|123447
|155921
|GPU
|191749
|148262
|Memory
|85737
|85150
|UX
|108901
|126072
|Total score
|508223
|512804
|Пиковая температура корпуса
|40.6 °C
|40.6 °C
|Stability
|82%
|98%
|Graphics test
|19 FPS
|16 FPS
|Graphics score
|3226
|2821
|Web score
|6491
|10099
|Video editing
|5800
|7233
|Photo editing
|18979
|25829
|Data manipulation
|7128
|11048
|Writing score
|9974
|16730
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 4.0
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|9.5 ГБ
|28 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Да (56% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:03 ч.
|Веб-серфинг
|06:03 ч.
|12:44 ч.
|Просмотр видео
|10:32 ч.
|17:55 ч.
|Игры
|03:11 ч.
|05:40 ч.
|Режим ожидания
|70 ч.
|120 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8160 x 6120
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|123°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
|3 (50 МП + 12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|6464 x 4864
|Апертура
|f/1.9
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Galaxy S10 +17%
124
106
Качество видео
100
Galaxy A54 5G +15%
115
Итоговая оценка камеры
Galaxy S10 +8%
116
107
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.48 Вт/кг
|0.69 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.59 Вт/кг
|1.34 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A54 5G более удачной покупкой.
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