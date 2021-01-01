Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.