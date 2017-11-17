Когда Samsung Galaxy Note 8 будет обновлен до Android 8.0 Oreo?

- Samsung собирается обновить его до последней версии операционной системы до конца 2017 года.

Поддерживает ли он Google Daydream?

- Пока неизвестно, но этот смартфон должен получить поддержку гарнитуры виртуальной реальности от Google. Флагманы Galaxy S8 и S8 Plus уже могут работать с Daydream.

Можно ли подключить Самсунг Ноте 8 к Gear VR?

- Как выяснилось, нет. Фаблет слишком большой для данного устройства, что делает его несовместимым.

Насколько большой стилус S Pen в этом смартфоне?

- Данный стилус имеет следующие размеры: 108.3 x 5.8 x 4.2 мм.