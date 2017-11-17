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Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8
Дисплей
72
Производительность
51
Батарея
71
Камера
59
Итоговая оценка
64
Класс Флагман
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой безрамочный экран
  • Водонепроницаемый корпус
  • Сканеры радужки и отпечатков пальцев
  • USB Type-C и 3.5 мм аудиоразъем
  • Поддержка быстрой беспроводной и проводной зарядок
  • Перо S Pen
  • Двойная камера с оптическим стабилизатором
  • Относительно небольшой аккумулятор
  • Слишком большой для Gear VR
  • Высокая стоимость
  • Нет инфракрасного порта

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Ноте 8
72

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.14%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
646 нит

Samsung Galaxy Note 8 унаследовал от своего предшественника изогнутый экран, многофункциональное перо и водонепроницаемый корпус. Диагональ дисплейной панели увеличилась до 6.3 дюймов, а разрешение до 2960x1440 точек. Плотность пикселей осталась на достойном уровне — 521 ppi. Соотношение экрана корпусу равно 83%, а соотношение сторон — 18.5:9. Пользователю по-прежнему доступна функция Always On Display, а также панели Edge с расширенными возможностями.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Note 8
Инфо
Высота 162.5 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.14%
51

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Ноте 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G71 MP20
GPU-ядер 20
Частота GPU 546 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1949
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6727
AnTuTu Benchmark 7
170338
AnTuTu Benchmark 8
258122

Аппаратная платформа новинки была позаимствована в S8, но отличия все-таки присутствуют. Как можно было догадаться, характеристики Галакси Ноте 8 включают восьмиядерный процессор Exynos 8895, выполненный по 10-нм технологии, и 20-ядерный графический ускоритесь Mali G71 MP20. Он получил 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4, а не 4 ГБ, а также 64/128/256 ГБ ПЗУ на выбор потребителя. Очевидно, на борту этого устройства имеется слот для карты памяти microSD объемом до 256 ГБ.

69

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI
Размер системы из коробки 13 ГБ
71

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:20 ч.
Время просмотра видео
14:34 ч.
Время разговора (3G)
22:16 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Note 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.7
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
100
Качества видео
84
Итоговая оценка камеры
94

Оба объектива основной камеры оборудованы оптическим стабилизатором, что тоже придает телефону дополнительной привлекательности. Первый модуль получил широкоугольные линзы, а второй оптических 2-кратный зум. Производитель использует 12-мегапиксельные сенсоры с апертурой f/1.7 и f/2.4 соответственно. Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным сенсором с апертурой f/1.7 и автофокусом.

83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
71 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.173 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Note 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Note 8

FAQ - Ответы на частые вопросы

Когда Samsung Galaxy Note 8 будет обновлен до Android 8.0 Oreo?

- Samsung собирается обновить его до последней версии операционной системы до конца 2017 года.

Поддерживает ли он Google Daydream?

- Пока неизвестно, но этот смартфон должен получить поддержку гарнитуры виртуальной реальности от Google. Флагманы Galaxy S8 и S8 Plus уже могут работать с Daydream.

Можно ли подключить Самсунг Ноте 8 к Gear VR?

- Как выяснилось, нет. Фаблет слишком большой для данного устройства, что делает его несовместимым.

Насколько большой стилус S Pen в этом смартфоне?

- Данный стилус имеет следующие размеры: 108.3 x 5.8 x 4.2 мм. 

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (194 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (4)

sat 15 января 2020 06:30
незнаю на верху пишут что на экране пиксели сгорели говорят, я уже полутора года ползюс ни чего не сгорель ничиго не пересталь работать
+12 Ответить
дмитрий 02 января 2020 05:18
samsung Овно. Все абсолютно модели со слабыми аккумуляторами, цена выше крыши, тряситесь над ним, как над ребенком. Желаю укладывать его с собой и петь песенку на ночь
+12 Ответить
Гость Денис 04 апреля 2018 20:04
Через пол года эксплуатации выгорели пиксели дисплея, чётко по контуру часов и дате, которые высвечиваются на оригинальном чехле, при его закрытии и это при том условии, что функция Always On Display не была переведена в постоянный режим. Так что меня ожидает, если гарантийщики ничего не выдумают для отмазки, замена дисплея... И это при такой мощной пиар компании надежности данного гаджета. Самое интересное, что это не единичный случай...
+10 Ответить
Гость Константин 17 ноября 2017 08:12
Здравствуйте!!! Честно говоря -я тащусь!!!!!очень и очень крутой смарт!!! Уже второй месяц пользуюсь ииииии просто кайф!!!! Самое главное- это то, что пришёл в магазин, увидел,пощупал, понравилось купил!!! И никакого ажиотажа как на айфон!!!! Причём достоинство и такое внимание второго по отношению к "сэму"очень и очень спорно!!!!! Вобщем кто ее является жертвой на всю голову айфона, мне кажется сделает правильный выбор!!! И хочется сказать огромное спасибо и выразить своё почтение всем, кто имеет отношение к появлению этого прекрасного смартфона с именем Samsung galaxy note 8!!!!
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