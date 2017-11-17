Samsung Galaxy Note 8
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой безрамочный экран
- Водонепроницаемый корпус
- Сканеры радужки и отпечатков пальцев
- USB Type-C и 3.5 мм аудиоразъем
- Поддержка быстрой беспроводной и проводной зарядок
- Перо S Pen
- Двойная камера с оптическим стабилизатором
- Относительно небольшой аккумулятор
- Слишком большой для Gear VR
- Высокая стоимость
- Нет инфракрасного порта
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|522 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.14%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy Note 8 унаследовал от своего предшественника изогнутый экран, многофункциональное перо и водонепроницаемый корпус. Диагональ дисплейной панели увеличилась до 6.3 дюймов, а разрешение до 2960x1440 точек. Плотность пикселей осталась на достойном уровне — 521 ppi. Соотношение экрана корпусу равно 83%, а соотношение сторон — 18.5:9. Пользователю по-прежнему доступна функция Always On Display, а также панели Edge с расширенными возможностями.
Дизайн и корпус
|Высота
|162.5 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 8895
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP20
|GPU-ядер
|20
|Частота GPU
|546 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Аппаратная платформа новинки была позаимствована в S8, но отличия все-таки присутствуют. Как можно было догадаться, характеристики Галакси Ноте 8 включают восьмиядерный процессор Exynos 8895, выполненный по 10-нм технологии, и 20-ядерный графический ускоритесь Mali G71 MP20. Он получил 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4, а не 4 ГБ, а также 64/128/256 ГБ ПЗУ на выбор потребителя. Очевидно, на борту этого устройства имеется слот для карты памяти microSD объемом до 256 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Оба объектива основной камеры оборудованы оптическим стабилизатором, что тоже придает телефону дополнительной привлекательности. Первый модуль получил широкоугольные линзы, а второй оптических 2-кратный зум. Производитель использует 12-мегапиксельные сенсоры с апертурой f/1.7 и f/2.4 соответственно. Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным сенсором с апертурой f/1.7 и автофокусом.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.173 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.29 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy Note 8
FAQ - Ответы на частые вопросы
Когда Samsung Galaxy Note 8 будет обновлен до Android 8.0 Oreo?
- Samsung собирается обновить его до последней версии операционной системы до конца 2017 года.
Поддерживает ли он Google Daydream?
- Пока неизвестно, но этот смартфон должен получить поддержку гарнитуры виртуальной реальности от Google. Флагманы Galaxy S8 и S8 Plus уже могут работать с Daydream.
Можно ли подключить Самсунг Ноте 8 к Gear VR?
- Как выяснилось, нет. Фаблет слишком большой для данного устройства, что делает его несовместимым.
Насколько большой стилус S Pen в этом смартфоне?
- Данный стилус имеет следующие размеры: 108.3 x 5.8 x 4.2 мм.
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