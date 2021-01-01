Samsung Galaxy S21 против S20 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy S20 Ultra, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
- Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 45% выше максимальная яркость экрана (1319 против 908 нит)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 2100
- Весит на 51 грамм меньше
- На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1125 и 928 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
- Камера имеет оптический зум 4x
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- На 21% выше плотность пикселей (511 vs 421 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
92
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
99
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
100
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
95
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
87
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.9 дюймов
|Разрешение
|2400 x 1080 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|421 точек на дюйм
|511 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|89.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.2%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|6.2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|166.9 мм
|Ширина
|71.2 мм
|76 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.8 мм
|Вес
|169 граммов
|220 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом
|Черный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2100
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Макс. частота
|2840 МГц
|2700 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP14
|Mali-G77 MP11
|Частота GPU
|-
|550 МГц
|FLOPS
|-
|~1196 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1000 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 +21%
1125
928
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 +14%
3314
2915
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 +36%
708611
521034
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|One UI 3.0
|Размер системы из коробки
|-
|23.7 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (100% за 80 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:20 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:32 ч.
Время просмотра видео
12:53 ч.
Время разговора (3G)
24:20 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|12032 x 9204
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Оптический, 4x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|4 (108 МП + 48 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2L2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|7864 x 5200
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.24"
|1/2.65"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|24
|22
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.32 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.56 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и камера - выбирайте Samsung Galaxy S20 Ultra, а если производительность – то Samsung Galaxy S21.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1