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Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra
Дисплей
96
Производительность
93
Батарея
83
Камера
92
Итоговая оценка
90
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 6.9-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц
  • 100-кратное увеличение объектов
  • Большой аккумулятор на 5000 мАч
  • Фронтальная камера на 40 МП
  • Небольшие рамки и тонкий корпус
  • 120 Гц не работает на максимальном разрешении дисплея
  • Доступно всего 128 ГБ встроенной памяти
  • Смартфон лишен 3.5 мм разъема

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С20 Ультра
96

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.9 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 511 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
882 нит

Samsung Galaxy S20 Ultra гордится своим 6.9-дюймовым дисплеем, который наделен частотой обновления 120 Гц. Это в 2 раза больше, чем у многих других смартфонов. Нюанс заключается в том, что на максимальном разрешении экрана будет доступно только 60 Гц.

85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S20 Ultra
Инфо
Высота 166.9 мм
Ширина 76 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 220 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
89.9%
93

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С20 Ультра и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2700 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11
GPU-ядер 11
Частота GPU 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4917
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12843
Geekbench 5 (одноядерный)
903
Geekbench 5 (многоядерный)
2880
AnTuTu Benchmark 7
409761
AnTuTu Benchmark 8
514783

Компания Samsung использует собственный 7-нанометровый процессор Exynos 990, который обладает высокой производительностью. К сожалению, он работает более медленно, чем, например, тот самый Snapdragon 865, однако разница весьма несущественная. В играх никаких проблем, не говоря уже об ежедневных задачах.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI One UI 2
Размер системы из коробки 23.7 ГБ
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 80 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:32 ч.
Время просмотра видео
12:53 ч.
Время разговора (3G)
24:20 ч.
92

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S20 Ultra
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Оптический, 4x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 48 MP + 12 MP + 0.3 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Galaxy S20 Ultra предлагает уникальный 100-кратный зум, который использует впечатляющий сенсор на 108 мегапикселей. Снимки получаются достойными, но все же без потери качества не обойтись, поскольку увеличение цифровое. Камера предлагает возможность использовать 4-кратное оптическое увеличение или 10-кратное гибридное без потери детализации.

95

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Да
LTE Cat 22
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100

В России доступна модель с поддержкой 4G, которая также умеет работать не только с обычными сим-картами Nano, но и электронными eSIM. Телефон стабильно ловит сеть без существенной просадки скорости передач данных.

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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S20 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S20 Ultra

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (236 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (12)

Люська 22 августа 2020 15:44
Сколько же у людей бабла,нет я не завидую, ну ладно купить смартфон за 30-40.000,но за 100.000 просто дикость. Ещё говорят у народа денег нет и Навальный требует по 20.000 всем дать. Зачем если народ ворует миллионы и покупает ненужные им смартфоны за 100.000. Народ ворует, а гастарбайтеры за них работают. Вообщем Россия дикая страна.
0 Ответить
Alex 15 марта 2020 19:29
Боже упаси нас всех от 5G
+23 Ответить
Леха 15 марта 2020 12:35
Где ИК порт???????????
+10 Ответить
Владимир 14 марта 2020 13:12
С сожалением и разочарованием скажу, что как это возможно сделать столько памяти...
+118 Ответить
Schneider 07 марта 2020 09:32
Самсунг сказал, что готов вшивать российский софт в свои смартфоны. Если начнет это делать - придется покупать смартфоны только за границей. Или покупать не Самсунг. Не хочу носить в кармане жучок от ФСБ.
+13 Ответить
Дмитрий 02 августа 2020 14:43
Тогда носи жучки ФБР!!!
+1 Ответить
Фбр 15 августа 2020 10:26
Дмитрий, Лучше уж фбр-овский жучок,тем более фбр не интересуют жители России,кроме редких единиц.
0 Ответить
Влад 05 марта 2020 06:56
Как зачем? Он в кредит возьмёт. И лет 10 на нем сидеть будет🤣
+6 Ответить
Misha 23 февраля 2020 05:25
Нет не только 128гб памяти. Есть еще и на 512 гб. Наверное в России будет версия только на 128гб. НАВЕРНОЕ.
+15 Ответить
Анна 22 февраля 2020 00:25
А что на счет пыле/водо/ударо - стойкойсти? Грустно будет потратить 100 000, а он разобьется при случайном падении на пол.
+64 Ответить
Васёк 04 марта 2020 08:43
Всё также, как на S10, S9 - пыле влагозащита по максимальному стандарту, горилла глас, по кругу стекло, падений само собой боится. Но падение падению рознь, смотря как упадет, у меня s9 падал раз 5, повезло, не разбился нигде, только сколы на алюминиевых гранях.
+1 Ответить
АНДРЕЙ 26 августа 2020 19:01
ЗДРАВСТВУЙ АНЮТА ! Я АНДРЕЙ, Я в июне купил Себе Новенькую ULTR_у, Я просто не нарадуюсь этим ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СМАРТФОНОМ, НО перед тем как его купить Я о нём почитал, посмотрел разные ролики + долго думал брать ли ЕГО ? и Я сделал для Себя выбор, и вот ОН У МЕНЯ! МНЕ в нём нравится абсолютно ВСЁ!!! ЕГО : дизайн + начинка + цвета + дисплей ( а это что то, словами не передать, его надо видеть 👀, цвета просто SUPER 👌 для меня, для других не знаю, ), НО когда ТЫ ЕГО берёшь в свои руки с ним хочется быть Всегда, в руке ULTRA лежит ОТЛИЧНО 👍 👍!! НО ПРАВДА этим ФЛАГМАНОМ НЕ получится пользоваться одной рукой. Мне этот Телефон ☎ Сразу УЖЕ понравился ещё до ЕГО презентации и выхода ЕГО на свет , Я о нём читал И смотрел. Я в SAMSUNG_е смотрел другие Телефон ☎ _ы там они Все от ULTRы отличаются, особенно своими дисплеями, когда держишь их ВСЕ в руках такое ощущение будто ты держишь в руках воздух,а не Телефон ☎ SAMSUNG, а когда ТЫ берёшь и держишь в своих руках ULTRУ Ты сразу же чувствуешь, что у Тебя в руках СМАРТФОН ФЛАГМАН!! АНЮТ ТЫ сначала сходи в магазин подержи его в своих ручках и немного им попользуйся, а после уже делай свой выбор.
0 Ответить
Александр 21 февраля 2020 13:45
Я бы купил его! Но, но где разъём 3.5 ???? Может быть в Note он будет!!!
+14 Ответить
Павел 17 февраля 2020 06:37
Разве у S20 ultra 16gb оперативной памяти?
+19 Ответить
Кирилл 19 февраля 2020 19:28
На офф. Сайте саммунг пишется, что будут доступны версии с 16 гб ОП
+1 Ответить
Леонид 16 февраля 2020 07:04
Samsung Galaxy S20 Ultra имеет связь CDM???
+13 Ответить
Сергей 15 февраля 2020 10:38
Нас как всегда держат за дураков, предлагая купить " вчерашний день " ( смартфон без поддержки 5g ) за 100000 т. руб.
+18 Ответить
Валера 16 февраля 2020 22:32
🦍 Зачем тебе 5G в 2020?!!
+22 Ответить
Anonim 07 марта 2020 05:25
Там есть 5G.
+6 Ответить
Андрей 10 июня 2020 02:02
Anonim, не во всех, они разные
+1 Ответить
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