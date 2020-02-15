Samsung Galaxy S20 Ultra
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 6.9-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц
- 100-кратное увеличение объектов
- Большой аккумулятор на 5000 мАч
- Фронтальная камера на 40 МП
- Небольшие рамки и тонкий корпус
- 120 Гц не работает на максимальном разрешении дисплея
- Доступно всего 128 ГБ встроенной памяти
- Смартфон лишен 3.5 мм разъема
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|511 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|89.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy S20 Ultra гордится своим 6.9-дюймовым дисплеем, который наделен частотой обновления 120 Гц. Это в 2 раза больше, чем у многих других смартфонов. Нюанс заключается в том, что на максимальном разрешении экрана будет доступно только 60 Гц.
Дизайн и корпус
|Высота
|166.9 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|220 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Архитектура
|2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2700 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|GPU-ядер
|11
|Частота GPU
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Компания Samsung использует собственный 7-нанометровый процессор Exynos 990, который обладает высокой производительностью. К сожалению, он работает более медленно, чем, например, тот самый Snapdragon 865, однако разница весьма несущественная. В играх никаких проблем, не говоря уже об ежедневных задачах.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2
|Размер системы из коробки
|23.7 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 80 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|Зум
|Оптический, 4x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 48 MP + 12 MP + 0.3 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Galaxy S20 Ultra предлагает уникальный 100-кратный зум, который использует впечатляющий сенсор на 108 мегапикселей. Снимки получаются достойными, но все же без потери качества не обойтись, поскольку увеличение цифровое. Камера предлагает возможность использовать 4-кратное оптическое увеличение или 10-кратное гибридное без потери детализации.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|22
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
В России доступна модель с поддержкой 4G, которая также умеет работать не только с обычными сим-картами Nano, но и электронными eSIM. Телефон стабильно ловит сеть без существенной просадки скорости передач данных.
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.32 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.56 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране
Цены на Samsung Galaxy S20 Ultra
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