Тесты дисплея

Samsung Galaxy S20 Ultra гордится своим 6.9-дюймовым дисплеем, который наделен частотой обновления 120 Гц. Это в 2 раза больше, чем у многих других смартфонов. Нюанс заключается в том, что на максимальном разрешении экрана будет доступно только 60 Гц.