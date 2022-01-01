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Samsung Galaxy S22 против S21 Plus

Самсунг Галакси С22
VS
Самсунг Галакси С21 Плюс
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S21 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S21 Plus, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (1294 против 882 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Весит на 33 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1176 и 1087 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 3700 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22
vs
Galaxy S21 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.9%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 6.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S22 +47%
1294 нит
Galaxy S21 Plus
882 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 161.5 мм
Ширина 70.6 мм 75.6 мм
Толщина 7.6 мм 7.8 мм
Вес 167 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22
87.4%
Galaxy S21 Plus +1%
88.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 и Самсунг Галакси С21 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Samsung Exynos 2100
Макс. частота 2800 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Mali-G78 MP14
Частота GPU 1300 МГц 760 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 +8%
1176
Galaxy S21 Plus
1087
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 +4%
3591
Galaxy S21 Plus
3447
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 +22%
890211
Galaxy S21 Plus
727028
CPU 221779 189103
GPU 378872 274155
Memory 147967 137436
UX 149643 131951
Total score 890211 727028
3DMark Wild Life Performance
Stability - 67%
Graphics test - 33 FPS
Graphics score - 5538
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 4.1 One UI 4.0
Размер системы из коробки - 27.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:12 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S22
н/д
Galaxy S21 Plus
13:55 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S22
н/д
Galaxy S21 Plus
18:53 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S22
н/д
Galaxy S21 Plus
31:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21 Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 1.1x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 3872 x 2592
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/3.24"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22
н/д
Galaxy S21 Plus
87.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг 0.54 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Samsung Galaxy S22, а если автономность – то Samsung Galaxy S21 Plus.

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