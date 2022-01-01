Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S22 Plus vs iPhone 14 Pro – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S22 Plus против Apple iPhone 14 Pro

Самсунг Галакси С22 Плюс
VS
Эпл Айфон 14 Про
Samsung Galaxy S22 Plus
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Plus с экраном 6.6" и чипом Exynos 2200, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3200 мАч
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против NVMe
  • Функция реверсивной зарядки
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 63% выше максимальная яркость экрана (1792 против 1098 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • На 17% выше плотность пикселей (460 vs 393 PPI)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1874 и 1156 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Plus
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 780 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 99.8%
ШИМ (PWM) 240 Гц 240 Гц
Время отклика 5 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 Plus
1098 нит
iPhone 14 Pro +63%
1792 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 157.4 мм 147.5 мм
Ширина 75.8 мм 71.5 мм
Толщина 7.6 мм 7.85 мм
Вес 195 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Плюс и Эпл Айфон 14 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Apple A16 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Samsung Xclipse 920 Apple GPU
Частота GPU 1300 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Plus
906841
iPhone 14 Pro +7%
974395
CPU 219050 242087
GPU 388639 419508
Memory 147516 162089
UX 149456 144728
Total score 906841 974395
3DMark Wild Life Performance
Stability 63% 79%
Graphics test 41 FPS 59 FPS
Graphics score 6915 9862
PCMark 3.0 score 12615 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 16
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 28.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:01 ч. 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:35 ч.
Просмотр видео - 15:45 ч.
Игры - 06:03 ч.
Режим ожидания - 120 ч.
Общая автономность
Galaxy S22 Plus
н/д
iPhone 14 Pro
36:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Plus vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Plus от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 Plus +2%
91.3 дБ
iPhone 14 Pro
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и камера - выбирайте Apple iPhone 14 Pro, а если автономность и коммуникации – то Samsung Galaxy S22 Plus.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
11 (73.3%)
4 (26.7%)
Всего проголосовало: 15

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy S22 Plus vs iPhone 13 Pro
2. Galaxy S22 Plus vs Galaxy S21 Ultra
3. Galaxy S22 Plus vs iPhone 13 Pro Max
4. Galaxy S22 Plus vs Galaxy S22 Ultra
5. Galaxy S22 Plus vs Pixel 6 Pro
6. iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro
7. iPhone 14 Pro vs iPhone 12 Pro
8. iPhone 14 Pro vs Galaxy S22 Ultra
9. iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры