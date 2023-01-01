Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S23 vs Galaxy A73 5G – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S23 против A73 5G

Самсунг Галакси С23
VS
Самсунг Галакси А73 5G
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy A73 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 с экраном 6.1" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A73 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A73 5G
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3900 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23
vs
Galaxy A73 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23
1193 нит
Galaxy A73 5G
н/д

Дизайн и корпус

Высота 146.3 мм 163.7 мм
Ширина 70.9 мм 76.1 мм
Толщина 7.6 мм 7.6 мм
Вес 168 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP67
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый, Лаймовый, Графитовый Серый, Белый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 +1%
88.1%
Galaxy A73 5G
87%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С23 и Самсунг Галакси А73 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 3360 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 740 Adreno 642L
Частота GPU - 490 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 +102%
1519
Galaxy A73 5G
751
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 +61%
4687
Galaxy A73 5G
2913
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 +147%
1286782
Galaxy A73 5G
520614
CPU - 154698
GPU - 158765
Memory - 85148
UX - 123089
Total score 1286782 520614
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 +420%
12803
Galaxy A73 5G
2460
Stability 56% 98%
Graphics test 76 FPS 14 FPS
Graphics score 12803 2460
PCMark 3.0 score - 12086
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.0
Размер системы из коробки 60 ГБ 36.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3900 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:50 ч. -
Просмотр видео 13:55 ч. -
Игры 04:03 ч. -
Режим ожидания 104 ч. -
Общая автономность
Galaxy S23
33:06 ч.
Galaxy A73 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy A73 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 12000 x 9000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Март 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
5 (55.6%)
4 (44.4%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy S23 Ultra и Galaxy S23
2. Pixel 7 и Galaxy S23
3. Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) и Galaxy S23
4. Galaxy S22 (Snapdragon) и Galaxy S23
5. OnePlus 11 и Galaxy S23
6. Galaxy S21 FE 5G и Galaxy A73 5G
7. Galaxy A52 и Galaxy A73 5G
8. Pixel 6 и Galaxy A73 5G
9. Pixel 6a и Galaxy A73 5G
10. Galaxy A33 5G и Galaxy A73 5G
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры