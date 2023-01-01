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Samsung Galaxy Z Flip 5 против Apple iPhone 13 Pro

82 из 100
Samsung Galaxy Z Flip 5
VS
80 из 100
Apple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy Z Flip 5
Apple iPhone 13 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2023 года Samsung Galaxy Z Flip 5 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 5
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 605 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 3095 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 36% лучшая автономность (36:56 vs 27:13 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1711 и 1429 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip 5
vs
iPhone 13 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% 99.8%
ШИМ (PWM) 120 Гц 510 Гц
Время отклика 1 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Flip 5 +3%
1102 нит
iPhone 13 Pro
1066 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 146.7 мм
Ширина 71.9 мм 71.5 мм
Толщина 6.9 мм 7.65 мм
Вес 187 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Z Flip 5 и Apple iPhone 13 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Apple A15 GPU
GPU-ядер 2560 640
Частота GPU 680 МГц 1338 МГц
FLOPS ~3481.6 Гфлопс ~1712.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip 5 +50%
1211050
iPhone 13 Pro
807592
CPU - 216330
GPU - 328877
Memory - 122242
UX - 133383
Total score 1211050 807592
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 55.8 °C 39.4 °C
Stability - 79%
Graphics test - 56 FPS
Graphics score - 9490
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 15 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI One UI 5.1.1 -
Размер системы из коробки 40 ГБ 15.2 ГБ

Батарея

Объем 3700 мАч 3095 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:19 ч. 1:38 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:59 ч. 13:06 ч.
Просмотр видео 12:19 ч. 16:46 ч.
Игры 03:56 ч. 05:50 ч.
Режим ожидания 94 ч. 117 ч.
Общая автономность
Galaxy Z Flip 5
27:13 ч.
iPhone 13 Pro +36%
36:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Apple iPhone 13 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip 5 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 13 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Flip 5
89.6 дБ
iPhone 13 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2023 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Август 2023 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy Z Flip 5, а если камера, автономность, программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone 13 Pro.

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