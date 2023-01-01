Samsung Galaxy Z Fold 5 против Honor Magic V2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2023 года Samsung Galaxy Z Fold 5 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 7.92-дюймового Honor Magic V2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 5
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Камера имеет оптический зум 3x
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Лучше лежит в руке - корпус на 15.5 мм уже
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Honor Magic V2
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 16 ГБ против 12 ГБ
- Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 25W)
- На 0.32" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
78
Производительность
Быстродействие приложений и системы
91
Игры
Возможности в 3D-гейминге
100*
100*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81*
94*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
88
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|7.6 дюймов
|7.92 дюймов
|Разрешение
|1812 x 2176 пикселей
|2156 x 2344 пикселей
|Соотношение сторон
|10.8:9
|9.78:9
|Плотность пикселей
|374 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|91.1%
|88.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|94.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|-
|Время отклика
|4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|154.9 мм
|156.7 мм
|Ширина
|129.9 мм
|145.4 мм
|Толщина
|6.1 мм
|4.7 мм
|Вес
|253 грамма
|237 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX8
|-
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серый, Синий
|Черный, Золотистый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3360 МГц
|3360 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Частота GPU
|680 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~3481.6 Гфлопс
|~3481.6 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1464
Magic V2 +2%
1500
Geekbench 5 (многоядерный)
4685
Magic V2 +6%
4958
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Частота памяти
|4266 МГц
|4266 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1.1
|MagicOS 7.2
|Размер системы из коробки
|34 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:24 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2.5x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|60 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|122°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 20 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 20 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Z Fold 5 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|3840 x 2160
|Апертура
|f/1.8
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
127
Качество видео
123
Итоговая оценка камеры
128
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2023 года
|Июль 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2023 года
|Июль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.24 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.19 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и корпус - выбирайте Honor Magic V2, а если камера и звук – то Samsung Galaxy Z Fold 5.
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