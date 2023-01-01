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Honor Magic V2

Honor Magic V2
  • Дисплей: 7.92" OLED - 2156 x 2344
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (50 MP + 20 MP + 50 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 237 г.

Обзор

Дисплей
90
Камера
78
Производительность
92
Игры
100*
Батарея
94*
Коммуникации
87
Итоговая оценка
88*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • В разложенном состоянии смартфон предлагает огромный дисплей с тонкими рамками
  • Технология LTPO обеспечивает экономию расхода батареи, снижая нагрузку на процессор
  • Продвинутая камера с оптическим приближением и отличной стабилизацией
  • Батарея имеет солидную емкость, быстро заряжается и может передавать заряд другим устройствам по кабелю USB-C
  • Поддерживает работу DisplayPort 1.2 и стилусов
  • Нельзя заряжать смартфон беспроводным путем
  • Много весит, из-за чего могут возникать трудности в использовании

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Honor Magic V2

Экран

Тип OLED
Размер 7.92 дюймов
Разрешение 2156 x 2344 пикселей
Соотношение сторон 9.78:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Honor Magic V2
Высота 156.7 мм
Ширина 145.4 мм
Толщина 4.7 мм
Вес 237 граммов
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.5%

Производительность

Все характеристики чипа Honor Magic V2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
GPU-ядер 2560
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~3481.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1522
Geekbench 5 (многоядерный)
5010
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Частота памяти 4266 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MagicOS 7.2

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Magic V2
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 2.5x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 60 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122°
Количество объективов 3 (50 МП + 20 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160
Апертура f/2.2
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Magic V2 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

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