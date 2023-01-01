Honor Magic V2
- Дисплей: 7.92" OLED - 2156 x 2344
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 3 (50 MP + 20 MP + 50 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 237 г.
Обзор
Дисплей
90
Камера
78
Производительность
92
Игры
100*
Батарея
94*
Коммуникации
87
Итоговая оценка
88*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- В разложенном состоянии смартфон предлагает огромный дисплей с тонкими рамками
- Технология LTPO обеспечивает экономию расхода батареи, снижая нагрузку на процессор
- Продвинутая камера с оптическим приближением и отличной стабилизацией
- Батарея имеет солидную емкость, быстро заряжается и может передавать заряд другим устройствам по кабелю USB-C
- Поддерживает работу DisplayPort 1.2 и стилусов
- Нельзя заряжать смартфон беспроводным путем
- Много весит, из-за чего могут возникать трудности в использовании
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Honor Magic V2
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|7.92 дюймов
|Разрешение
|2156 x 2344 пикселей
|Соотношение сторон
|9.78:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|156.7 мм
|Ширина
|145.4 мм
|Толщина
|4.7 мм
|Вес
|237 граммов
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.5%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3360 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|GPU-ядер
|2560
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~3481.6 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1522
Geekbench 5 (многоядерный)
5010
Память
|Объем ОЗУ
|16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Частота памяти
|4266 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MagicOS 7.2
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 2.5x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|60 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 20 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.2
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2023 года
|Дата начала продаж
|Июль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Magic V2 могут отличаться в зависимости от региона.