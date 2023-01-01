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Samsung Galaxy Z Fold 5 против Galaxy Z Flip 5

86 из 100
Samsung Galaxy Z Fold 5
VS
82 из 100
Samsung Galaxy Z Flip 5
Samsung Galaxy Z Fold 5
Samsung Galaxy Z Flip 5

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2023 года Samsung Galaxy Z Fold 5 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Z Flip 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 5
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 3700 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 5
  • Лучше лежит в руке - корпус на 58 мм уже
  • На 14% выше плотность пикселей (425 vs 374 PPI)
  • Весит на 66 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Fold 5
vs
Galaxy Z Flip 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 7.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1812 x 2176 пикселей 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон - 21.9:9
Плотность пикселей 374 точек на дюйм 425 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 91.1% 85.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 165.1 мм
Ширина 129.9 мм 71.9 мм
Толщина 6.1 мм 6.9 мм
Вес 253 грамма 187 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IPX8
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Z Fold 5 и Samsung Galaxy Z Flip 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3360 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 740
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~3481 Гфлопс
AnTuTu Benchmark 9
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.1

Батарея

Объем 4400 мАч 3700 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:19 ч. 1:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Samsung Galaxy Z Flip 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.76"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3648 x 2736
Апертура f/1.8 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2023 года Июль 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года Август 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, автономность и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy Z Fold 5, а если дисплей – то Samsung Galaxy Z Flip 5.

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