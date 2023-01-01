Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Fold 3 5G с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 7.6-дюймового Samsung Galaxy Z Fold 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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