Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Дисплей
90
Производительность
97
Батарея
73
Камера
78
Итоговая оценка
85
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Оба дисплея имеют частоту обновления 120 Гц с функцией адаптивной настройки
- Корпус защищен от влаги и имеет меньший промежуток в шарнире
- Стереодинамики имеют впечатляющее звучание
- Есть двукратный зум с оптическим стабилизатором
- Встроенная в экран фронтальная камера
- Имеется поддержка S Pen
- Качество 4-мегапиксельной фронтальной камеры оставляет желать лучшего
- Разочаровывающая автономность и нет адаптера питания в коробке со смартфоном
- Есть проблемы с перегревом
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Z Fold3 5G
90
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Размер
|7.6 дюймов
|Разрешение
|1768 x 2208 пикселей
|Соотношение сторон
|22.5:18
|Плотность пикселей
|374 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|88.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
914 нит
71
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|Ширина
|128.1 мм
|Толщина
|6.4 мм
|Вес
|271 грамм
|Водонепроницаемость
|IPX8
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.8%
97
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1092
Geekbench 5 (многоядерный)
3199
Рейтинг AnTuTu Benchmark 9 - 16 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1.1
73
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (33% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:46 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:17 ч.
Время просмотра видео
13:50 ч.
Время разговора (3G)
23:37 ч.
78
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|4 мегапикселя
|Разрешение фото
|2688 x 1520
|Апертура
|f/1.8
|Размер пикселя
|2 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
86
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
87
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Fold3 5G могут отличаться в зависимости от региона.