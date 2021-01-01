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Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Дисплей
90
Производительность
97
Батарея
73
Камера
78
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Оба дисплея имеют частоту обновления 120 Гц с функцией адаптивной настройки
  • Корпус защищен от влаги и имеет меньший промежуток в шарнире
  • Стереодинамики имеют впечатляющее звучание
  • Есть двукратный зум с оптическим стабилизатором
  • Встроенная в экран фронтальная камера
  • Имеется поддержка S Pen
  • Качество 4-мегапиксельной фронтальной камеры оставляет желать лучшего
  • Разочаровывающая автономность и нет адаптера питания в коробке со смартфоном
  • Есть проблемы с перегревом

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Z Fold3 5G
90

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 7.6 дюймов
Разрешение 1768 x 2208 пикселей
Соотношение сторон 22.5:18
Плотность пикселей 374 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
914 нит
71

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Высота 158.2 мм
Ширина 128.1 мм
Толщина 6.4 мм
Вес 271 грамм
Водонепроницаемость IPX8
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.8%
97

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Z Fold3 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1092
Geekbench 5 (многоядерный)
3199
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1.1
73

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:46 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:17 ч.
Время просмотра видео
13:50 ч.
Время разговора (3G)
23:37 ч.
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Z Fold3 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 4 мегапикселя
Разрешение фото 2688 x 1520
Апертура f/1.8
Размер пикселя 2 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Fold3 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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2. Galaxy S20 Ultra или Galaxy Z Fold3 5G
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