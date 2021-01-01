Samsung Galaxy Z Fold3 5G Дисплей 90 Производительность 97 Батарея 73 Камера 78 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Оба дисплея имеют частоту обновления 120 Гц с функцией адаптивной настройки

Корпус защищен от влаги и имеет меньший промежуток в шарнире

Стереодинамики имеют впечатляющее звучание

Есть двукратный зум с оптическим стабилизатором

Встроенная в экран фронтальная камера

Имеется поддержка S Pen Качество 4-мегапиксельной фронтальной камеры оставляет желать лучшего

Разочаровывающая автономность и нет адаптера питания в коробке со смартфоном

Есть проблемы с перегревом

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Z Fold3 5G

90 Экран Тип Dynamic AMOLED Размер 7.6 дюймов Разрешение 1768 x 2208 пикселей Соотношение сторон 22.5:18 Плотность пикселей 374 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 88.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 914 нит

71 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Z Fold3 5G Высота 158.2 мм Ширина 128.1 мм Толщина 6.4 мм Вес 271 грамм Водонепроницаемость IPX8 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 88.8%

97 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси Z Fold3 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1092 Geekbench 5 (многоядерный) 3199 Рейтинг AnTuTu Benchmark 9 - 16 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1.1

73 Батарея Характеристики Объем 4400 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Время полной зарядки 1:46 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 10:17 ч. Время просмотра видео 13:50 ч. Время разговора (3G) 23:37 ч.

78 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy Z Fold3 5G Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.8 микрон

- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 52 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 4 мегапикселя Разрешение фото 2688 x 1520 Апертура f/1.8 Размер пикселя 2 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Z Fold3 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Z Fold3 5G