Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Tecno Camon 20 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8050, против 6.67-дюймового Tecno Camon 20 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G99. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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