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Tecno Camon 20 Pro

Tecno Camon 20 Pro
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Helio G99
  • Камера: 3 (64 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 190 г.

Обзор

Дисплей
85
Камера
64
Производительность
44
Игры
32
Батарея
85*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
66*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • 120 Гц делают работу смартфона значительно плавнее и быстрее
  • Имеет достаточно свободного пространства на накопителе
  • В комплекте есть зарядное устройство, кабель и чехол
  • Пара динамиков обеспечивают неплохое стереозвучание
  • В камере нет даже макросъемки, не говоря уже о сверхширокоугольной съемке
  • Фирменное программное обеспечение нуждается в доработке

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Camon 20 Pro

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 20 Pro
Высота 163.4 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 190 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.7%

Производительность

Все характеристики чипа Tecno Camon 20 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 1100 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
567
Geekbench 5 (многоядерный)
1847
3DMark Wild Life Performance
1244
Web score 9347
Video editing 6454
Photo editing 25852
Data manipulation 6600
Writing score 13017
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI HIOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Camon 20 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.7"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 20 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

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