Tecno Camon 20 Pro 5G
- Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Dimensity 8050
- Камера: 3 (64 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 193 г.
Обзор
Дисплей
85
Камера
72
Производительность
60
Игры
55
Батарея
85*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
72*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Быстрый AMOLED-дисплей с приятным отображением цветов и функций Always On Display
- Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения во время съемки
- Процессор далеко не самый слабый, поэтому по желанию можно запускать довольно требовательные игры
- Единственная модель предлагает целых 256 ГБ встроенной памяти
- Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, как у более дорогих смартфонах
- Сверхширокоугольная оптика основной камеры отсутствует
- Программное обеспечение HIOS 13 требует в лучше оптимизации и локализации интерфейса
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Camon 20 Pro 5G
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|900 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|162.7 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8050
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|850 МГц
|FLOPS
|~980 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
865
Geekbench 5 (многоядерный)
3076
3DMark Wild Life Performance
4515
|Web score
|11788
|Video editing
|7537
|Photo editing
|41772
|Data manipulation
|9206
|Writing score
|21181
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|HIOS 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 20 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.