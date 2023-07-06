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Tecno Camon 20 Pro 5G

Tecno Camon 20 Pro 5G
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 8050
  • Камера: 3 (64 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 193 г.

Обзор

Дисплей
85
Камера
72
Производительность
60
Игры
55
Батарея
85*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
72*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Быстрый AMOLED-дисплей с приятным отображением цветов и функций Always On Display
  • Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения во время съемки
  • Процессор далеко не самый слабый, поэтому по желанию можно запускать довольно требовательные игры
  • Единственная модель предлагает целых 256 ГБ встроенной памяти
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, как у более дорогих смартфонах
  • Сверхширокоугольная оптика основной камеры отсутствует
  • Программное обеспечение HIOS 13 требует в лучше оптимизации и локализации интерфейса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Camon 20 Pro 5G

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 900 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 20 Pro 5G
Высота 162.7 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 193 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87%

Производительность

Все характеристики чипа Tecno Camon 20 Pro 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8050
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~980 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
865
Geekbench 5 (многоядерный)
3076
3DMark Wild Life Performance
4515
Web score 11788
Video editing 7537
Photo editing 41772
Data manipulation 9206
Writing score 21181
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI HIOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Camon 20 Pro 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 20 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (1)

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Лёха 06 июля 2023 17:45
Купил не давно, пока все нравится, но не хватает плавности и скорости из-за оболочки.
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